Проект рекультивации свалки в Златоусте разработают до конца 2022 года

На подготовку документации потратят почти 16 млн рублей

Администрация Златоуста проводит аукцион на разработку проекта рекультивации городской свалки. Начальная цена контракта составляет 16 млн рублей. Средства направят из бюджетов Челябинской области и Златоустовского городского округа. Заявки от компаний принимают до 4 октября. Аукцион состоится 13 октября. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

В конкурсной документации сказано, что свалка в Златоусте эксплуатировалась с 1962 года до 1 января 2020 года. Объем накопленного мусора по состоянию на конец 2017 года составляет 4,1 тыс. кубометров, высота слоя отходов — 22 метра. Площадь земельного участка, предназначенного для рекультивации, составляет 15,5 га.

Согласно техзаданию, разработать проектную документацию подрядчику нужно до 15 декабря 2022 года. Среди прочего требуется актуализировать инженерные изыскания, выполненные в 2019 году, отразить произошедшие с полигоном изменения. Компании, которая победит в аукционе, предстоит провести общественные обсуждения, согласовать разработанную документацию с экологической и госэкспертизой. Положительное заключение государственной экологической экспертизы необходимо получить до 1 сентября 2022 года. Работы по рекультивации будут проводиться в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области».

Отметим, что скоро в Златоусте решат еще одну экологическую проблему. В июне мэрия заключила контракт с челябинской компанией «Экосистема» на очистку и рекультивацию загрязненного мазутом земельного участка, находящего с северо-западной стороны дома № 3 по улице 4-я Нижне-Вокзальная. Ожидаются три этапа — подготовительный, технологический и биологический. Собственно рекультивация мазутохранилища площадью 0,72 га начнется осенью этого года. Завершить работы необходимо до 31 мая 2022 года.

Добавим, что городскую свалку рекультивируют и в Магнитогорске. Администрация города уже ищет подрядчика. Мусорный полигон в Челябинске уже ликвидирован. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора проводит внеплановую выездную проверку на площадке бывшей свалки.