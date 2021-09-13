Администрация Златоуста проводит аукцион на разработку проекта рекультивации городской свалки. Начальная цена контракта составляет 16 млн рублей. Средства направят из бюджетов Челябинской области и Златоустовского городского округа. Заявки от компаний принимают до 4 октября. Аукцион состоится 13 октября. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
В конкурсной документации сказано, что свалка в Златоусте эксплуатировалась с 1962 года до 1 января 2020 года. Объем накопленного мусора по состоянию на конец 2017 года составляет 4,1 тыс. кубометров, высота слоя отходов — 22 метра. Площадь земельного участка, предназначенного для рекультивации, составляет 15,5 га.
Согласно техзаданию, разработать проектную документацию подрядчику нужно до 15 декабря 2022 года. Среди прочего требуется актуализировать инженерные изыскания, выполненные в 2019 году, отразить произошедшие с полигоном изменения. Компании, которая победит в аукционе, предстоит провести общественные обсуждения, согласовать разработанную документацию с экологической и госэкспертизой. Положительное заключение государственной экологической экспертизы необходимо получить до 1 сентября 2022 года. Работы по рекультивации будут проводиться в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области».
Отметим, что скоро в Златоусте решат еще одну экологическую проблему. В июне мэрия заключила контракт с челябинской компанией «Экосистема» на очистку и рекультивацию загрязненного мазутом земельного участка, находящего с северо-западной стороны дома № 3 по улице 4-я Нижне-Вокзальная. Ожидаются три этапа — подготовительный, технологический и биологический. Собственно рекультивация мазутохранилища площадью 0,72 га начнется осенью этого года. Завершить работы необходимо до 31 мая 2022 года.
Добавим, что городскую свалку рекультивируют и в Магнитогорске. Администрация города уже ищет подрядчика. Мусорный полигон в Челябинске уже ликвидирован. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора проводит внеплановую выездную проверку на площадке бывшей свалки.