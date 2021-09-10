Росприроднадзор проверит рекультивацию свалки в Челябинске

Подрядчик отчитался о завершении работ

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора проводит внеплановую выездную проверку на площадке бывшей свалки в Металлургическом районе Челябинска. Подрядчик по рекультивации объекта — ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, структура «Росатома») — отчитался о завершении проекта. Теперь специалисты оценят качество работ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, на территории Челябинска с 1949 года находилась свалка, которая выработала свой ресурс еще в середине 1980-х годов, и рекультивировать ее собирались с 1993 года. Фактически же размещать отходы на полигоне прекратили только в сентябре 2018 года. На момент остановки полигона объем мусора составлял порядка 17,5 млн кубометров, площадь свалки составляла 74 га.

В 2019 году к работам по рекультивации объекта негативного воздействия приступило Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор», которое сейчас завершило работы и отчиталось об этом в органы федерального экологического надзора. По результатам проверки Росприроднадзор даст оценку о соответствии объекта документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Специалисты проверят, все ли мероприятия по рекультивации свалки были выполнены. Также будет изучено, насколько снизилось негативное влияние объекта на экологию.

Рекультивация челябинской свалки состояла из двух этапов — технического и биологического. Техническую рекультивацию начали с установки активной системы дегазации для удаления биогаза, образующегося в результате анаэробного разложения органических отходов. Затем выровняли борта свалки и равномерно распределили отходы по площади участка, сформировав холм правильной формы. Борта свалки укрыли изоляционным материалом, грунтом и слоем плодородной земли. На холме будет высажена трава; деревья и кустарники там расти не будут, потому что узкий плодородный слой не позволит корневым системам развиваться. По прогнозам ФГУП «ФЭО» биологическая рекультивация займет 15—20 лет.