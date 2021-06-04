На ликвидацию мазутохранилища в Златоусте направят 169 млн рублей

Рекультивацию участка проведут в рамках национального проекта «Экология»

Мэрия Златоуста заключила контракт с челябинской компанией «Экосистема» на очистку и рекультивацию загрязненного мазутом земельного участка, находящего с северо-западной стороны дома № 3 по улице 4-я Нижне-Вокзальная. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Аукцион с начальной ценой 293,4 млн рублей проводили в середине апреля. Победителем конкурсная комиссия признавала ООО «Предприятие консультационных и сервисных услуг» из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). Компания предлагала выполнить работы за 118 млн рублей. Однако с организацией не заключили контракт, потому что она не предоставила банковскую гарантию, как того требует закон.

Договор подписали с фирмой, ставшей второй во время аукциона, — «Экосистема». Компания, отметим, подавала жалобу в УФАС на действия заказчика. Однако ее обращение признали необоснованным. Контракт с фирмой заключен на 168,7 млн рублей, именно столько она указывала при подаче заявки. Средства направят из бюджетов Челябинской области и Златоустовского городского округа.

Ликвидацию загрязненного участка проведут по проекту пермского «Проектного института экологии и природопользования», разработанному в 2017 году. К работе подрядчик должен будет приступить сразу после подписания контракта. Ожидаются три этапа — подготовительный, технологический и биологический. Собственно рекультивация мазутохранилища площадью 0,72 га начнется осенью этого года. Согласно техническому заданию, компании нужно извлечь и вывезти наиболее загрязненную мазутом почву, засыпать участок реагентами и щебнем, уложить плодородный слой из торфа, выполнить озеленение территории. Завершить работы необходимо до 31 мая 2022 года. Процесс рекультивации будет транслироваться в интернете. Кроме того, машины по транспортировке отходов оснастят системой спутниковой навигации и системами мониторинга движения транспорта в режиме реального времени.

Мазутохранилище в районе железнодорожного вокзала — давняя экологическая проблема Златоуста. Считается, что оно образовалось в военные годы, после было засыпано, но затем снова появилось. Несколько лет назад экологи предполагали, что в мазутохранилище сбрасывали нефтепродукты уже в наше время. Сейчас в нем содержится 26 тыс. кубометров мазута. В 2015 году прокуратура через суд обязала администрацию города рекультивировать загрязненный участок, расположенный рядом с многоквартирным домом. Но к ликвидации приступят лишь спустя шесть лет.

По данным базы «СБИС», ООО «Экосистема» зарегистрировано в 2013 году в Челябинске. Основной вид деятельности — обработка и утилизация опасных отходов. Имеет лицензию на сбор, использование, обезвреживание и размещение отходов первого — четвертого классов опасности. Состоит в союзе «Уралжилкомстрой». В 2020 году компания получила 4,6 млн рублей чистой прибыли. «Экосистема» участвовала в 68 торгах, было заключено 18 контрактов общей суммой 80,95 млн рублей. Организация, например, зачищала резервуары и утилизировала нефтешлам комбината «Уральский» в Троицком районе, очищала и обезвреживала от нефтепродуктов железобетонные емкости на станции Челябинск-Южный.