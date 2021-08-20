Проект рекультивации свалки в Магнитогорске разработают к декабрю 2022 года

На подготовку документов потратят почти 55 млн рублей

Администрация Магнитогорска объявила аукцион по поиску подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по рекультивации городской левобережной свалки. Начальная цена контракта составляет 54,9 млн рублей. Источниками финансирования указаны местный и областной бюджеты. Заявки от компаний принимают до 10 сентября. Конкурс проведут 16 сентября, сказано в опубликованной на портале госзакупок информации.

Согласно техзаданию, разработать проектную документацию подрядчику нужно до 17 декабря 2022 года. Среди прочего требуется актуализировать инженерные изыскания, выполненные в 2017—2018 годах, отразить произошедшие с полигоном изменения. Компании, которая победит в аукционе, предстоит провести общественные обсуждения, согласовать разработанную документацию с экологической и госэкспертизой.

Свалка в Магнитогорске появилась в 1957 году, ее площадь сейчас составляет 37,5 га. За все время эксплуатации полигона там накопилось более 3,7 млн куб. м различных отходов. Ежегодный объем выбросов достигает 16 тыс. тонн.

Осенью 2020 года Минприроды России продлило срок эксплуатации свалки до 2023 года. Тогда же в областном Минэкологии отмечали, что эксплуатация полигона закончится не позднее 2021 года. Затем начнется рекультивация объекта. Отходы будут отправляться на новый полигон, где предусмотрены мусоросортировка и утилизация.

В июне 2020 года в Магнитогорске начали строить комплекс для сортировки и переработки мусора мощностью 175 тыс. тонн в год. Минимальная доля выработки вторсырья от входящего потока мусора составит 20%. Проект был разработан еще в 2015 году, но приступили к его реализации по поручению губернатора Алексея Текслера только в 2020 году. Запустить объект планируется в январе 2022 года.

В конкурсной документации указано, что работа старого полигона завершится 31 декабря 2021 года. Закрытие свалки приведет к сокращению загрязнения воздуха в Магнитогорске на 6%.

Стоимость рекультивации полигона пока что неизвестна. Предполагается, что работы профинансируют из федерального бюджета в рамках проекта «Чистая страна». Запрос на включение объекта в эту программу правительство Челябинской области уже отправляло.

Отметим, что рекультивация свалки в Магнитогорске поможет Южному Уралу избавиться от второго по объему накопленного мусора полигона. Такой же объект в Челябинске уже превращается в зеленый холм, через несколько лет установят различные объекты. Работы проводят в рамках проекта «Чистая страна», из федерального бюджета было направлено 4,5 млн рублей. Городская свалка Челябинска имела площадь 55 га. За почти 70 лет существования полигон накопил более 17,5 млн куб. м отходов, которые давали около 30% от всех загрязнений воздуха. В планах у правительства Челябинской области провести рекультивацию свалок в Златоусте, Миассе и других городах региона.

ИА «Первое областное» запросило информацию в администрации Магнитогорска о сроках и объеме инвестиций в рекультивацию свалки. На момент публикации материала ответ не поступил. В Минэкологии Челябинской области сообщили, что стоимость работ по рекультивации свалки определят по итогам разработки проекта. При этом «говорить о дальнесрочных планах, что будет на месте магнитогорской свалки, пока рано. Должно пройти как минимум 10-15 лет, чтобы рекультивируемый объект перестал оказывать воздействие на окружающую среду».