Проект рекультивации свалки в Златоусте разработают за 15 млн рублей

Документы подготовят до конца 2022 года

Администрация Златоустовского городского округа провела повторный аукцион на разработку проекта рекультивации свалки. Начальная цена работ составляла 16 млн рублей. Итоги опубликованы на сайте госзакупок. Победителем из трех участвовавших компаний признали «Камэкопроект» из Перми. С ней же планировалось заключить контракт на 12 млн рублей по итогам аукциона, проводившегося осенью. Однако тогда торги отменили по решению УФАС после жалобы конкурента — «Института Транснефтегазпроект» (Москва). Фирма сообщала о незаконном отстранении ее от участия в аукционе и нарушениях в конкурсной документации. На вторые торги эта компания не заявлялась.

Цена контракта, который заключат с «Камэкопроектом», подросла — до 14,8 млн рублей. Средства на создание проекта направят из бюджетов Челябинской области и Златоуста.

Разработать проектную документацию, как сказано в техзадании, подрядчику нужно до 15 декабря 2022 года. До этого компании предстоит актуализировать инженерные изыскания 2019 года, предоставить сведения о произошедших с полигоном изменениях, провести общественные обсуждения, согласовать разработанную документацию с экологической и государственной экспертизами. Положительное заключение необходимо получить до 1 сентября 2022 года. Работы по рекультивации будут проводиться в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области».

Свалка в Златоусте принимала мусор с 1962 года до 1 января 2020 года. Объем накопленных отходов в конце 2017 года составлял 4,1 тыс. кубометров, высота слоя отходов — 22 метра. Площадь участка — 15,5 га.

ООО «Камэкопроект» зарегистрировано в октябре 2006 года в Перми, следует из данных базы «СБИС». В 2020 году чистая прибыль организации составляла 1,5 млн рублей. «Камэкопроект» участвовал в 107 аукционах, а победил в 44. Контрактов заключено на сумму 60,9 млн рублей. Ранее компания выполняла проектно-изыскательские работы по рекультивации свалки бытовых и промышленных отходов в Арамиле Свердловской области, строительству объектов хранения и утилизации отходов в Чернушке Пермского края, рекультивации несанкционированных свалок ТКО в Нефтеюганском районе ХМАО, рекультивации нарушенных земель на полигоне «Широкореченский» в Екатеринбурге.