Проект расширения М‑5 между Златоустом и Юрюзанью обойдется в 93 млн рублей

Дорожники увеличат проезжую часть на 77 километрах

Управление автодорог «Южный Урал» объявило аукцион на подготовку документации по планировке территории и обоснованию инвестиций для расширения трассы М-5 на территории Челябинской области. Речь идет о двух участках общей протяженностью 77 километров между Златоустом и Саткой, Саткой и Юрюзанью.

Начальная цена контракта составляет 92,88 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Средства направят из федерального бюджета двумя траншами — в 2022 и 2023 годах (78 млн рублей и 14,79 млн рублей соответственно). Заявки от подрядчиков принимают до 14 февраля. Торги запланированы на 22 февраля.

Согласно техзаданию, подготовить проект расширения трассы нужно до 15 ноября 2023 года. Обновление дороги запланировано на территории Катав-Ивановского и Саткинского районов, Златоустовского городского округа. В рамках контракта подрядчику нужно будет собрать данные об участках, изучить прошлую документацию, провести изыскательные работы, составить чертежи и схемы, согласовать проект.

Напомним, что управление дорог «Южный Урал» проводит аукцион на расширение трассы М-5 между Чебаркулем и Миассом (от 1790 км до поворота на Миасс). Начальная цена контракта составляет 1,275 млрд рублей. Торги временно заблокированы по решению ФАС после поступившей жалобы. Антимонопольная служба объявит о результатах проверки в ближайшие дни. Если ведомство позволит заключить контракт, то его подпишут с компанией «Союз Автодор» из Иваново. Организация снизила цену ненамного — до 1,269 млрд рублей.

Расширение трассы М-5 в сторону Уфы идет много лет. Осенью 2019 года четырехполосную дорогу протяженностью 11 км запустили в районе Чебаркуля. Строятся обход Сима и участок возле Кропачево. Во время прямой линии с губернатором Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что перевод дорог в четырехполосные в сторону границы с Башкортостаном должны завершить до 2026 года. Расширение трассы, по словам главы региона, «это вопрос безопасности прежде всего, а также развития туризма и экономики».