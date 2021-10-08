Под Челябинском на федеральной трассе М-5 «Урал» отремонтировали два путепровода

У поселков Полетаево и Саргазы запущено движение транспорта по мостам

В Управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» отчитались о завершении работ и снятии ограничений для транспорта по путепроводам над федеральной автомобильной дорогой в районе поселка Саргазы и в составе транспортной развязки возле Полетаево. Искусственные сооружения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Сосновском районе отремонтированы в установленный срок, в обновлении использовались современные технологии материалы. Так, на покрытие нанесли разметку термопластиком со световозвращающими стекломикрошариками.

На путепроводах отремонтировали опоры пролетных строений, обновили насыпь, водоотводные конструкции, земляное полотно на подходах, устроили новые лестничные сходы. На мостовом полотне заменили все элементы и залили асфальтобетонной смесью.

«Также установили новое металлическое оцинкованное барьерное и перильное ограждения, произвели монтаж подвесного композитного водоотводного лотка, нанесли разметку термопластиком с добавлением световозвращающих стекломикрошариков», — сообщила пресс-служба управления.

На путепроводе возле поселка Саргазы смонтировали оптоволоконные люминесцентные дорожные знаки и установили радар. Сейчас движение по сооружениям открыто, на период проведения ремонта оно было ограничено.