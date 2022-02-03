ФАС отменила итоги аукциона на расширение трассы М‑5 между Чебаркулем и Миассом

Ремонт 10‑километрового участка планируют провести до конца 2023 года

Федеральная антимонопольная служба предписала отменить протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе на расширение трассы М-5 в Челябинской области и протокол подведения итогов конкурса. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Предписание ФАС отправлено заказчику аукциона, конкурсной комиссии и оператору электронной площадки. Надзорное ведомство требует скорректировать документацию, вернуть поступившие заявки, а после уведомить участников о новом отборе подрядчиков. Также нужно назначить новую дату окончания подачи материалов на участие в конкурсе, дату рассмотрения и оценки. Контракт нельзя будет заключить до момента исполнения предписания об устранении нарушений законодательства. Выполнить требование ФАС следует до 14 февраля.

Решение ФАС приняла после рассмотрения жалобы от компании «Маркиратор» из Миасса. При этом она признана необоснованной. Организация указывала на нарушения закона о контрактной системе. В частности, по мнению «Маркиратора», характер работ в документации не соответствует их сути.

«В состав проекта, приобщенного к закупочной документации, входит расширение автомобильной дороги с двух полос на четыре полосы с разделительной полосой, а также устройство разворотной петли. Несмотря на это, заказчиком выбрана классификация по виду строительства как капитальный ремонт, а не реконструкция. Таким образом, описание объекта закупки не соответствует характеру выполняемых работ, что противоречит ст. 33 Федерального закона», — говорилось в жалобе.

Кроме того, заявитель отмечал, что в стоимость работ включена разработка рабочей документации. Это невозможно выполнять параллельно с ремонтом дороги, а поиск проектной организации может привести к нарушению срока выполнения контракта.

После жалобы от компании из Миасса аукцион был временно приостановлен. Конкурс проводило управление автодорог «Южный Урал». Работы предусматривают ремонт участка федеральной автодороги между Чебаркулем и Миассом (от 1790 км до поворота на Миасс). Начальная цена контракта составляла 1,275 млрд рублей. Победителем была выбрана компания «Союз Автодор» из Иваново. Организация снизила цену ненамного — до 1,269 млрд рублей. Контракт с ней в рамках этого конкурса заключить не смогут.

В настоящее время на участке протяженностью 10 километров установлено двухполосное движение. После ремонта дорожное полотно будет расширено до четырех полос. Также согласно техническому заданию подрядчику нужно обновить освещение, нанести разметку и установить дорожные знаки. В 2022 году на выполнение работ из федерального бюджета планируется направить 590 млн рублей, в 2023 году — 686 млн рублей. По графику работы по расширению участка федеральной трассы должны завершить до 20 ноября 2023 года.