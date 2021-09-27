Трасса М5 и все главные дороги Челябинской области станут четырехполосными

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время рабочего визита в Ашинский район

Расширение трассы М5 до четырех полос стало приоритетной задачей в списке дорожных проектов Челябинской области. Об этом губернатор Алексей Текслер говорил во время визита в Ашинский район. Глава области осмотрел строящийся участок дороги в районе Кропачевки и оценил проект реконструкции всей трассы от границ с Башкирией.





«Одна из основных задач строительства на ближайшие годы — расширение М5 и той ее части, что проходит в горнозаводской части региона. Это вопрос безопасности прежде всего, а также развития туризма и экономики. Участок в 10 километров будет сдан уже в следующем году»,— сказал Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор подчеркнул важность и другого строящегося объекта, новой дороги в обход города Сим.





«Это уникальный объект в горнозаводской зоне, один мост через реку Сим длиной более 700 метров, высотой 70 метров говорит о сложности этого проекта. Мы планировали закончить этот объем к 2024 году, но уже сейчас с правительством работаем над тем, чтобы уже к 2023 завершить работы», — уточнил губернатор.

Проект превращения федеральной М5 в безопасную четырехполосную дорогу был озвучен еще в 2020. На самые сложные участки — 70 километров дороги через перевалы в горнозаводских зонах и 44 километра по направлению в сторону Екатеринбурга в бюджете заложено 36 миллиардов рублей.

Участок до соседнего Екатеринбурга станет полностью четырехполосным уже к июлю 2022 года. А к 2025 четырехполосной станет весь участок М5 в Челябинской области. Кроме того, проектные работы будут вестись и по другим трассам.





«У нас есть и другие значимые дороги. До Магнитогорска, в сторону Кургана, например. Их мы тоже хотим сделать безопасными, четырехполосным. В ближайшие годы мы завершим планирование и проектирование этих участков, а потом будем искать финансовые источники. Это дорогостоящие проекты. Мы ежегодно движемся десятками километров и будем эту работу продолжать», — подытожил Алексей Текслер.