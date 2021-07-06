Предприятия Челябинской области представили на «Иннопроме-2021» инновационные разработки

Тема масштабной выставки — «Гибкое производство»

В Екатеринбурге с 5 по 8 июля 2021 года в одиннадцатый раз проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Масштабное событие объединило три десятка стран и 60 регионов России. Сессии, форумы и павильоны выставки уже посетили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. В первый день «Иннопрома» в числе гостей был губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он посетил главную стратегическую сессию «Гибкое производство. Максимальная адаптация», презентацию рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ, где Южный Урал занял шестое место, и осмотрел коллективный стенд региона.







На 300 кв. м представлено 15 предприятий Челябинской области. ММК презентовал цифровые технологии и высокопрочные марки стали Magstrong, которую применяют в элементах и узлах грузоподъемной, манипуляторной, строительной, сельскохозяйственной, железнодорожной, лесозаготовительной и деревообрабатывающей техники. Также представлена сварочная проволока производства «ММК-Метиз».

«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» привез на «Иннопром» стеклянные, полимерные и фарфоровые изоляторы, компания LD — трубопроводную арматуру, шаровые и регулирующие краны из высококачественных марок стали. С продукцией этих предприятий во второй день выставки познакомился министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Уралэлемент» представил на коллективном стенде Челябинской области мощный накопитель электрической энергии, предназначенный для решения сетевых задач, НТЦ «Приводная техника» — IQ BOX — интеллектуальную систему накопления и хранения энергии для дома или офиса. Производитель метрологического оборудования «ЭлМетро-Инжиниринг» презентовал расходомеры, «Планар» — приборы мониторинга утечек газов. «Стендап инновации» представили разработки для детей: интерактивную песочницу, мобильный пол Magium и умное зеркало. Предприятие «ПортоПронто» установило на стенде системы пневматической почты и вакуумной транспортировки самых разных штучных грузов.





«В этом году при создании стенда мы решили отойти от того, что делали ежегодно, — от природных богатств региона. Челябинская область — это не только край тысячи озер, но и промышленность. Решили попробовать урбанистику. Поэтому стенд в темных тонах. Его мы разрабатывали почти два месяца. Это для нас эксперимент. Заявки на участие подавали более 50 компаний, но мы выбрали только 15. Смотрели на инновационную составляющую, на отличия продуктов от подобных изделий у других производителей», — рассказала руководитель департамента межрегионального сотрудничества Агентства международного сотрудничества Челябинской области Екатерина Козлова.

Несмотря на то что «Иннопром» — промышленная выставка, на стенде Челябинской области представлены производители продуктов питания. Напитки и воду привезли компании «Ниагара», «Ирендык» и «Челябэкопродукт», конфеты — «Южуралкондитер».

Отдельно стоит отметить академию робототехники RoboZoom. Юные разработчики роботов привезли на «Иннопром» робота-дворецкого, робота-сумоиста и ринг для проведения турниров между конструкциями. На барной стойке, где проходит дегустация южноуральской продукции, установлен робот-рука.





Изделия компании «Русский робот» (производство находится на территории ЧКПЗ), представленной на отдельном стенде, в первый день «Иннопрома» положительно оценил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Эту площадку посещал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил важность развития промышленной робототехники.

«В Челябинске мы планируем собирать собственных промышленных роботов. Причем от компонентов до софта — это будет наш продукт. Мы поддерживаем этот проект, когда говорим о новых компетенциях для Челябинской области. Мы говорили и о накопителях энергии, различных измерительных, метрологических приборах. Это абсолютно инновационное оборудование. На „Иннопроме“ Челябинская область представлена в основном такого рода разработками, что меня лично очень радует. Регион активно развивается в этих направлениях, а мы будем их активно поддерживать. Если посмотреть на молодых ребят, которые всё это создают своими руками, своей головой, становится понятно, что это будущее Южного Урала, поэтому наша задача — содействовать развитию современных компетенций, инновационного производства», — отметил Алексей Текслер.





Отдельным стендом на «Иннопроме-2021» представлена промышленная группа «Конар». По словам директора информационно-рекламной службы компании Светланы Дорониной, их площадку посетили многие официальные делегации. Отметил экспозицию и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На стенде холдинга представлен зрелищный экспонат — гигантский гребной винт диаметром около 5 метров и весом каждой из четырех лопастей более 3 тонн.

«В этом году наша компания отмечает 30-летний юбилей. Поэтому мы особенно подготовились к выставке „Иннопром“. Презентуем свои огромные возможности и компетенции в сфере судостроения. На стенде установлен гигантский гребной винт для судов арктического класса. Судно, оснащенное такими винтами, способно непрерывно продвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 метра. Мы освоили производство в кратчайшие сроки. Использовали опыт партнеров из Италии. Винт — это 100% российское производство, включая литье, механическую обработку и балансировку. Первое судно, оснащенное такими гребными винтами, называется „Катерина Великая“. Оно спущено со стапеля в конце 2020 года», — пояснила Светлана Доронина.





Стенд «Конара» совмещен с компаний «Транснефть». С ней на территории индустриального парка «Станкомаш» созданы предприятия «Русские электрические двигатели» и «Транснефть нефтяные насосы». «РЭД» презентовал ротор синхронного электродвигателя, статор электродвигателя с системой изоляции, которая является ноу-хау и позволяет обеспечить высокий КПД и надежность электродвигателя на уровне мировых производителей. Компания «Транснефть нефтяные насосы» представила горизонтальный центробежный насос, который применяется в составе агрегата для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Неподалеку от стенда Челябинской области находится площадка Сбера. Ее главной темой стали цифровые решения для человека, бизнеса и государства.





«На стенде представлены цифровые сервисы разных компаний экосистемы Сбера. Часть из них ориентирована на органы власти, муниципалитеты и государственные учреждения, часть — на малый, средний и крупный бизнес. Есть сервисы для частных клиентов. На стенде можно познакомиться с роботом-дезинфектором. Он совершенно самостоятельный, сам может выстраивать маршрут в любом пространстве. Робот очищает воздух инфракрасным излучением, обеззараживает за небольшое время. Его можно использовать в транспорте, больницах, школах, офисах. Есть Сбердевайсы: умная розетка, умная лампа, телеприставка с голосовым управлением SberBox. Можно давать различные команды, чтобы смотреть фильмы, слушать музыку. Со SberBox можно интегрировать умные устройства для дома и с помощью голосовых команд управлять светом, выключением приборов», — рассказали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Также на стенде представлены смарт-дисплей со встроенной AI-камерой SberPortal, голосовой помощник Voice2Med, биометрическая система распознавания лиц «Визирь» для стадионов. Кроме того, гости «Иннопрома» могут познакомиться с платформой СберАналитика, которая собирает и анализирует актуальную информацию о состоянии отраслей и рынка в российских городах, и с сервисом СберЗдоровье для проведения телемедицинских консультаций.

Отдельные выставочные стенды имеют компания «Коелгамрамор» и «Челябинский компрессорный завод». Предприятия представляют свою стандартную продукцию.





Южно-Уральский государственный университет презентовал гостям «Иннопрома» сразу несколько проектов: интеллектуальную систему динамического мониторинга выбросов автотранспорта, демонстратор двигательной установки, ракетно-космического комплекса и космической платформы, систему мониторинга технического состояния промышленного оборудования с использованием промышленного интернета вещей, сорбент, очищающий водоемы от катионов тяжелых металлов, биоразлагаемые посуду и пищевую пленку из природных материалов.

На площадке Минпромторга РФ свои разработки демонстрировали резиденты фонда «Сколково». Среди участников есть челябинская компания «ПСО-Проджект». Она представила аллюмокомпозитные нагревательные элементы — теплый пол, греющий потолок и жильную систему для промышленного обогрева. Эта продукция пользуется спросом у компаний из разных отраслей, а также у граждан.