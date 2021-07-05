В Екатеринбурге открылся «Иннопром-2021»

Челябинскую область представляют 15 предприятий

В Екатеринбурге проходит одиннадцатая международная промышленная выставка «Иннопром-2021». На коллективном стенде Челябинской области площадью 300 кв. м представлено 15 предприятий региона.

«В этом году мы решили отойти от того, что делали ежегодно, — от природных богатств региона. Челябинская область — это не только край тысячи озер, но и промышленность. Решили попробовать урбанистику. Поэтому стенд в темных тонах. Его мы разрабатывали почти два месяца. Это для нас эксперимент», — рассказала руководитель департамента межрегионального сотрудничества Агентства международного сотрудничества Челябинской области Екатерина Козлова.

На стенде представлены промышленные предприятия разной направленности. Заявки на участие подавали более 50 компаний, но выбрали только 15 из них.

«Смотрели на инновационную составляющую, на отличия продуктов от подобных у других производителей. Есть несколько интересных моментов на нашем стенде. В зоне бара представлена продукция пищевиков Челябинской области. Для них выставка не профильная, но мы не могли их обойти стороной. Кроме того, свои разработки демонстрируют ребята. У этих разработок нет аналогов. Они привезли с собой робота-дворецкого, робота-сумоиста. На барной стойке есть робот-рука», — пояснила Екатерина Козлова.

На коллективном стенде Челябинской области представлены Магнитогорский металлургический комбинат, «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», ГК «Курс», «Уральская металлообрабатывающая компания», «Уралэлемент», «Папилон», «Планар», НТЦ «Приводная техника», «Элметро-Инжиниринг», LD, «ПортоПронто», «Завод роботов», «Уральский инжиниринговый центр», «Стендап инновации» и «ЛиК».

В этом году «ИННОПРОМ. Екатеринбург» проводится в 11-й раз. Тема выставки — «Гибкое производство». Страна-партнер — Италия. Ожидается более 43 тысяч посетителей из 90 стран мира.