Инновационный проект ММК наградили на «Иннопроме-2021»

Разработку предприятия оценили в номинации «Финансовая оптимизация»

Проект по модернизации главной мнемосхемы (графическая модель объекта управления, динамически отображающая его функционирование) центральной диспетчерской Магнитогорского металлургического комбината получил награду в рамках конкурса цифровых промышленных инноваций Star 4.0 на выставке «Иннопром-2021». Разработку предприятия оценили в номинации «Финансовая оптимизация». Диплом вручили руководителю проектного офиса «ММК-Информсервис» Валерию Рыболовлеву, сообщает пресс-служба комбината.

Центральная диспетчерская является главным пунктом управления предприятием, куда попадает вся информация о работе ММК. Это позволяет специалистам отслеживать текущее состояние всей техники.

«Центральная диспетчерская — это круглосуточный режим работы, готовность в любой момент доложить о текущей ситуации на предприятии руководителю любого ранга», — подчеркнул Валерий Рыболовлев.

Специалисты «ММК-Информсервис» совместно с компаниями «Сименс» и «КонсОМ СКС» (Магнитогорск) модернизировали центральную мнемосхему автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской комбината. Мнемосхема стала более информативной и понятной, теперь в ней меньше цифр, используются мягкие, нераздражающие цвета. Специалисты могут быстро охватить взглядом всю ситуацию. В рамках проекта было разработано более 30 графических примитивов, пять экранных форм, в том числе и для мобильных устройств.