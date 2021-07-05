Челябинская область заняла шестое место по эффективности промышленной политики

В России появился новый рейтинг, состоящий из нескольких блоков

На Международной промышленной выставке «Иннопром-2021» состоялась презентация результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ в 2020 году.

В блоке «Экономическое развитие» Челябинская область стала девятой (2,5 балла). По уровню взаимодействия с Минпромторгом РФ и федеральным Фондом развития промышленности региона заняла 14-е место (14,5 балла), разделив его с Липецкой областью. В категории «Нормативно-правовая база, региональные меры поддержки и институты развития» Южный Урал стал четвертым (31 балл). Это место Челябинская область заняла вместе с Омской и Ростовской областями и Санкт-Петербургом. По деловой активности (молодежная политика, выставочные мероприятия, промышленный туризм) регион занял третье место (13 баллов). «Бронзу» также взяли еще несколько регионов, в том числе республики Башкортостан и Татарстан, Краснодарский край, Санкт-Петербург. По сумме баллов — 61 — Челябинская область вошла в топ-10 и заняла шестое место.

«Спасибо Минпромторгу, это важно — сравнивать, искать и находить самые продвинутые практики и пользоваться этими практиками. Вообще, еще два года назад в Челябинской области, как ни странно, не было министерства промышленности. Считаю, что это было ошибкой. Первое, что я сделал, когда пришел в регион в 2019 году, — возобновил работу министерства промышленности Челябинской области. Я считаю, что это было абсолютно верным, правильным решением», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона также рассказал про конкурс благоустройства территории промышленных предприятий. Кроме того, в Челябинской области есть компании, занимающиеся промышленными экскурсиями. Среди ярких примеров — «Магнезит», ММК, «Макфа». Промышленный туризм регион будет развивать и дальше.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных отметил, что представленный рейтинг пилотный. В будущем для оценки добавят новые критерии. Для руководителей регионов этот список поможет понять работу министерства промышленности и его взаимодействие с другими структурами. Для министров список станет стимулом для определения направления движения. Федеральные власти, ориентируясь на рейтинг, будут понимать, каким субъектам РФ нужна помощь в виде новых практик и инструментов. Это «лакмусовая бумажка, отражающая успешные субъекты, у которых можно поучиться, и регионы, которым нужна помощь», подчеркнул Алексей Беспрозванных.