В Челябинске будут делать детали для промышленных роботов

ЧКПЗ подписал меморандум с мировым лидером в сфере робототехники — фирмой KUKA.

В четверг, 10 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил ПАО «ЧКПЗ» и ознакомился с роботами-манипуляторами ООО «Завод Роботов», сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках рабочего визита губернатора состоялось подписание меморандума между ООО «Завод Роботов» и мировым лидером в сфере робототехники — немецкой фирмой KUKA — о локализации производства компонентов промышленных роботов на территории Челябинской области.

«Около года назад, до подписания меморандума, мы обсуждали будущее области, говорили о том, что нашему региону необходимы новые компетенции. У нашей промышленности есть база и основа, на которую можно опираться, и современные технологии, а роботизация — это абсолютно современное направление, и коллеги взяли задачу в проработку, сегодня мы видим результат. Задача — производить собственных, отечественных промышленных роботов, и уже собран прототип отечественного робота. Я не сомневаюсь, что проект будет реализован», — отметил Алексей Текслер.

Также ЧКПЗ планирует заключить соглашения с ведущими вузами региона, которые займутся разработкой необходимого программного обеспечения для отечественных роботов.

Такая коллаборация, по мнению губернатора, позволит нашему региону стать ведущим в стране, а потом и в мире по промышленным роботам.