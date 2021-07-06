Глава Минпромторга РФ посетил стенд Челябинской области на «Иннопроме»

Денис Мантуров оценил разработки и изделия трех южноуральских компаний

На выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге коллективный стенд предприятий Южного Урала посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

Представители Южноуральского арматурно-изоляторного завода (ЮАИЗ) презентовали главе Минпромторга фарфоровые изоляторы с увеличенной длиной пути утечки и с грозоразрядником для защиты от перенапряжений, а также полимерные изоляторы. Это новые разработки предприятия. Также Денису Мантурову озвучили идею создания специализированного индустриального парка на базе ЮАИЗ.

Компания LD продемонстрировала министру промышленности и торговли РФ трубопроводную арматуру, шаровые и регулирующие краны российского производства. Они выполнены из высококачественных марок стали с применением цельносварной технологии, что гарантирует прочность изделия и устойчивость к перепадам давления в трубопроводе.

Также Денис Мантуров оценил продукцию, представленную на отдельном стенде промышленной группы «Конар». Министр осмотрел создаваемый на челябинском предприятии пятиметровый гребной винт для арктических судов. Это полностью отечественное производство, включая литье, механическую обработку и балансировку.