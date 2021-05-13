В Челябинске стартовал турнир памяти погибших в катастрофе под Ашой

Трагедия унесла жизни воспитанников школы «Трактора»

В Челябинске начался турнир памяти хоккеистов «Трактора», погибших в катастрофе под Ашой. Ежегодный мемориал пройдет с 12 по 16 мая. Местом его проведения, как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе челябинской команды, станет дворец хоккейной школы «черно-белых» на ул. Савина, 1.

«В турнире примут участие шесть юниорских команд, 2008 года рождения: „Авто-Спартаковец“ (Екатеринбург), „Белые Медведи“ (Москва), „Сибирь“ (Новосибирск), „Металлург“ (Новокузнецк), „Нефтяник“ (Альметьевск) и „Трактор“ (Челябинск). Вход на все игры мемориала свободный»,— подчеркнули представители «Трактора».

Генеральным спонсором турнира выступил хоккеист Никита Нестеров, который является воспитанником школы «Трактора».

Отметим, в первый день мемориала было сыграно три встречи: «Нефтяник» — «Сибирь», «Белые Медведи» — «Металлург» и «Трактор» — «Авто-Спартаковец». Во всех играх итоговый результат получился разгромным. «Нефтяник» и «Трактор» одержали победы со счетом 9: 3, а московские «Белые Медведи» обыграли новокузнецкий «Металлург», 7:1.

Расписание следующих матчей:

13 мая

11:00. «Авто-Спартаковец» — «Нефтяник»

13:30. «Сибирь» — «Белые Медведи»

16:00. «Трактор» — «Металлург»

14 мая

11:00. «Нефтяник» — «Белые Медведи»

13:30. «Металлург» — «Авто-Спартаковец»

16:00. «Трактор» — «Сибирь»

15 мая

11:00. «Металлург» — «Нефтяник»

13:30. «Авто-Спартаковец» — «Сибирь»

16:00. «Трактор» — «Белые Медведи»

16 мая

9:00. «Белые Медведи» — «Авто-Спартаковец»

11:30. «Сибирь» — «Металлург»

14:00. «Трактор» — «Нефтяник»

Напомним, железнодорожная катастрофа произошла 4 июня 1989 года. На перегоне «Аша — Улу-Теляк» в момент встречного прохождения поездов Новосибирск — Адлер и Адлер — Новосибирск случился взрыв облака легких углеводородов из-за аварии на проходившем рядом трубопроводе. Вспыхнул пожар, 11 вагонов было сброшено с путей, семь из них полностью сгорели. Всего в двух поездах находилось более 1300 человек. В трагедии погибло 575 человек, еще более 600 оказались ранеными. В поезде ехали десять хоккеистов команды «Трактор-73», из которых выжил только один.

Трагедия под Ашой до сих пор является самой крупной железнодорожной катастрофой в истории России.