Южный Урал примет соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»

Спортивное мероприятие состоится 23 мая

Массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в Челябинской области. Мероприятие, посвященное 90-летию комплекса «Готов к труду и обороне», состоится 23 мая. В Челябинске запланирован центральный старт, а местом проведения «Российского Азимута» выбрана территория муниципальной лыжной базы на Лесопарковой, 2.

«Соревнования пройдут в двух форматах: спортивные и массовые забеги. Спортивные забеги пройдут на дистанциях от 1,5 до 5 километров в восьми возрастных группах, а массовые — на дистанции „выбор 1,5—2 километра“ — для всех среди жителей районов областного центра. Победителям и призерам спортивных забегов будут вручены памятные кубки, медали и дипломы министерства спорта России»,— сообщили ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, всего на старт планируют выйти около 2 000 любителей спорта. Акция также будет проходить в 73 субъектах России, а общее число участников — боле 70 000.

Программа мероприятия в городе Челябинске:

С 10:00 — работа мандатной комиссии;

11:45 — официальная церемония открытия;

12:05 — старт спортивного забега;

12:30 — начало забега «Лабиринт» для юных участников;

12:40 — старт команд Калининского и Центрального районов;

13:00 — старт команд Тракторозаводского и Курчатовского районов;

13:20 — старт команд Ленинского, Советского и Металлургического районов;

13:30 — награждение спортивного забега;

13:45 — старт велосипедистов.

Отметим, впервые «Российский Азимут» провели в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 000 опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.