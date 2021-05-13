В Кыштыме поезд задавил местного жителя

Машинист подавал сигнал и применял экстренное торможение

Сегодня утром на перегоне Кыштым — Маук Южно-Уральской железной дороги маневровый поезд насмерть сбил 32-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Трагедия случилась 13 мая в 7:30 на 157 километре 3 пикета перегона Кыштым — Маук Южно-Уральской железной дороги. По предварительным данным, мужчина переходил пути в неустановленном месте перед приближающимся железнодорожным составом. Машинист поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм местный житель скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Следственными органами осматривается место происшествия, опрашиваются работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.