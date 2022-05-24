Последний дом проблемного ЖК «Бриз» в Челябинске достроят за 178 млн рублей

В высотке будет 105 квартир

Фонд защиты прав дольщиков в Челябинской области ищет подрядчика для достройки последнего дома в жилом комплексе «Бриз» на улице Набережной. Речь идет о третьей очереди здания № 5.1. Возведением этого ЖК в Челябинске занималась компания «СтройДом» из группы «Серебряный ключ». По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта на строительно-монтажные работы составляет 177,9 млн рублей. Заявки от компаний принимаются до 6 июня. Конкурс назначен на 13 июня.

Завершить достройку дома нужно к 31 мая 2023 года. В нем будет 90 однокомнатных и 15 двухкомнатных квартир. Прежний застройщик обещал сдать дом во второй половине 2019 года, но не сделал этого. В октябре 2020-го федеральный фонд защиты дольщиков принял решение направить средства на достройку объекта. Работы проведут по проектно-сметной и рабочей документации, которую подготовило «Архитектурно-конструкторское бюро „Монолит“» из Москвы.

Дольщиками ЖК «Бриз» являются более 500 человек. В сентябре 2019 года с финансированием от фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ КЖСИ в эксплуатацию ввели первую очередь дома № 5/1. Дольщики двух очередей дома № 9 получили денежные компенсации. В этом году выбирают подрядчиков для достройки оставшихся жилых высоток. Первую очередь дома № 4 введет в эксплуатацию компания «Дель Мар». Скоро определят тех, кто достроит вторую очередь дома № 4 и жилое здание 5.4.

Застройщик жилого комплекса ООО «СтройДом» в октябре 2019 года признан банкротом. Владелец группы «Серебряный ключ» Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами 2700 дольщиков. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.