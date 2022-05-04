Еще один дом в ЖК «Бриз» в Челябинске достроят за 189 млн рублей

В десятиэтажке будет 100 квартир

К осени следующего года в проблемном жилом комплексе «Бриз» на улице Набережной достроят еще один дом — под номером 5.4. Строительную компанию выберет во время аукциона Фонд защиты дольщиков Челябинской области. Высотку возводила компания «СтройДом» из группы «Серебряный ключ». По данным сайта госзакупок, заявки на участие в аукционе принимаются до 16 мая. Конкурс назначен на 23 мая. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы составляет 189,6 млн рублей.

Завершить достройку десятиэтажного дома нужно до 30 августа 2023 года. В двух подъездах жилого здания будет 100 квартир — 62 однокомнатные, 18 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Сдать дом прежний застройщик обещал в третьем квартале 2019 года. В октябре 2020-го федеральный фонд защиты дольщиков принял решение направить средства на достройку объекта. Работы проведут на основе проектно-сметной и рабочей документации, которую разработало «Архитектурно-конструкторское бюро „Монолит“» из Москвы.

Дольщиками ЖК «Бриз» являются более 500 человек. В сентябре 2019 года с финансированием от фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ КЖСИ в эксплуатацию ввели первую очередь дома № 5/1. Дольщики двух очередей дома № 9 получили денежные компенсации. К 30 сентября этого года компания «Дель Мар» из Москвы достоит первую очередь дома № 4.

Застройщик жилого комплекса ООО «СтройДом» в октябре 2019 года признан банкротом. Владелец группы компаний «Серебряный ключ» Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами 2700 дольщиков. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.