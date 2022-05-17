Проблемный дом в челябинском ЖК «Бриз» достроят за 181 млн рублей

Фонд защиты прав дольщиков ищет подрядчика

Проблемный недострой ЖК «Бриз» в Челябинске будет полностью сдан в эксплуатацию в августе 2023 года. Фонд по защите прав дольщиков объявил конкурс на завершение строительства жилого дома № 4. Стоимость работ — более 181 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Недостроенный жилой дом расположен в границах улиц Шенкурской, Болейко, набережной реки Миасс, Братьев Кашириных в Калининском районе. Начать строительные работы по второй очереди планируется в декабре 2022 года, завершить — в августе 2023 года. Заявки принимаются до 1 июня 2022 года.

Высотку возводила компания «СтройДом» из группы «Серебряный ключ», признанная банкротом в октябре 2019 года. Владелец группы компаний «Серебряный ключ» Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами 2700 дольщиков. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

Первую очередь дома № 4 в жилом комплексе «Бриз» на улице Набережной в Челябинске достраивает строительная компания «Дель Мар» из Москвы. Она победила в аукционе, который проводил Фонд защиты дольщиков в Челябинской области. Срок завершения работ первой очереди определен 30 сентября 2022 года.

В документации к конкурсу по возведению второй очереди недостроя прилагается смета, цены на стройматериалы в которой зафиксированы на уровне декабря 2021 года.