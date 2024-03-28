Парижский полумарафон в Челябинской области выиграл национальную премию

Он победил в номинации «Спортивное мероприятие года»

Сегодня, 28 марта, в Москве состоялась церемония награждения победителей и призеров национальной премии «Событие Года». В этом году она проводилась в 12-й раз. В номинации «Спортивное мероприятие года» победу одержал Парижский полумарафон, который ежегодно проводится в Нагайбакском районе Челябинской области, сообщает региональный Минспорт.

Уже сам факт того, что спортивное мероприятие в Челябинской области вошло в шорт-лист претендентов на победу в национальной спортивной премии — маленькая победа. Попасть в число претендентов невероятно сложно. Тем более в номинации «Спортивное мероприятие года», где по традиции представлены много конкурсантов.





В числе финалистов национальной премии были представлены три проекта:

— Свердловская область: Международные соревнования по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд»;

— ПАО «Сбербанк»: «Зеленый марафон»;

— Челябинская область: Легкоатлетический пробег «VII Парижский полумарафон»

Экспертное жюри сделало выбор в пользу южноуральского проекта. Отметим, что в 2023 году Парижский полумарафон стал победителем еще нескольких престижных всероссийских конкурсов. Самый значимый из них — конкурс «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории РФ» в номинации «ЗОЖ сельских территорий».

Легкоатлетический забег в селе Париж Нагайбакского района проводится в Челябинской области с 2016 года. Последние два года в организации соревнований принимает активное участие правительство региона во главе с губернатором Алексеем Текслером. В нынешнем году Парижский полумарафон состоится 2 июня.