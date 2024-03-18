«Уникальная возможность зарегистрировать брак на открытии свадебного сезона в селе Париж. Торжественная регистрация брака пройдет во время проведения VIII Парижского полумарафона. Местная Эйфелева башня с любовью встретит каждого участника под своими сводами», — отмечают в ведомстве.Подать заявление можно через Госуслуги либо в отделе ЗАГС администрации Нагайбакского района. Напомним, что в этом году Парижский полумарафон пройдет 2 июня, регистрация на забеги стартовала на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.