Южноуральцам предлагают сыграть свадьбу на Парижском полумарафоне

Подать заявление можно до 30 апреля

Жителям Челябинской области предлагают зарегистрировать брак на Парижском полумарафоне. Подать заявление можно до 30 апреля, сообщает ЗАГС региона.

«Уникальная возможность зарегистрировать брак на открытии свадебного сезона в селе Париж. Торжественная регистрация брака пройдет во время проведения VIII Парижского полумарафона. Местная Эйфелева башня с любовью встретит каждого участника под своими сводами», — отмечают в ведомстве.