Алексей Текслер презентовал первый окружной форум «Российская креативная неделя — Урал»

Проект впервые проведут в Челябинске

В Челябинске 24 и 25 апреля состоится первый окружной форум «Российская креативная неделя — Урал». Участники мероприятия обсудят промышленный дизайн и визуальное искусство, IT, музыку, анимацию, кино, рекламу и маркетинг, гастрономию, моду, архитектуру и урбанистику. О форуме в пресс-центре ТАСС рассказал губернатор Алексей Текслер, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Хотел бы начать со слов благодарности всем, кто помогал нам организовать „Российскую креативную неделю — Урал“. Очень почетно, что форум пройдет на Урале и впервые у нас в Челябинске. Исследование АСИ показало, что во всех муниципалитетах региона присутствует креативный бизнес. Это и про креатив, и про экономику, и про бизнес, и про развитие. В этой сфере у нас работает 10 тысяч компаний. У нас есть колледж креативных индустрий. Планируем создать в этом году кластер с налоговыми преференциями. Мы системно подходим к развитию этого направления — как к бизнесу, образованию и творчеству. На площадке форума состоится заседание комиссии Госсовета по экономике и финансам. Это будет впервые. Обсудим креативные индустрии. Благодарю за выбор Челябинска как площадки проведения форума и приглашаю всех. Нам будет что показать и рассказать», — сообщил глава Челябинской области.

Алексей Текслер напомнил, что организацию форума в Челябинске предвосхитило подписание соглашения в июле 2023 года с АНО «Креативная экономика». Глава региона поддержал идею провести фестиваль в Челябинске. Губернатор отметил, что многие челябинские бренды известны в России, побеждали в конкурсе «Знай наших». В Челябинске есть креативные кластеры, например Svoboda2. В колледже креативных индустрий, который губернатор отметил в своей речи, большой конкурс как на бюджет, так и на платное отделение. Обучают там всем востребованным ныне направлениями — дизайн, реклама, ИТ, искусство фотографии и кино, анимация, телепроизводство. Колледж запустили в 2022 году в рамках пилотного проекта Минпросвещения РФ.





«Мне очень радостно, что регион за регионом, округ за округом осознает свою креативную специализацию. Совсем скоро прекрасный Урал, который мы привыкли видеть как сырьевой, промышленный регион, покажет на федеральном уровне весь свой креативный потенциал, который на самом деле очень большой. Задача форума — с ведущими экспертами разработать тот самый креативный почерк, который может быть у уральских креативных компаний, показать, какая доля экономики может быть через креативные индустрии получена в федеральном округе. Надеюсь, что форум даст новый импульс для всего креативного бизнеса по всей России», — отмечает президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Марина Абрамова почеркнула, что на Урале сильные ИТ-команды, фешн-индустрия. На форум в Челябинск приедут более 100 экспертов — это представители технологических и исследовательских компаний, креативного бизнеса, медиарынка, СМИ, ретейлера, федеральных и региональных органов власти и институтов развития. Приедут эксперты VK, Сбера, НМГ, Forbes, РБК, «Коммерсанта», «Союзмультфильма» и Союза дизайнеров России, режиссеры и продюсеры фильмов «Холоп» и «Холоп-2», сериалов «Интерны» и «Закрытая школа», члены киноакадемии. В регионе есть большой запрос на развитие кино. В рамках форума пройдет заседание Общественной палаты по вопросам развития креативной экономики в УрФО.

Важными темами для обсуждения на уральском форуме станут локальная идентичность и брендинг региона, меры поддержки креативных индустрий и экономический эффект от них, пространственное развитие и — пожалуй, главное — текст разрабатываемого закона об этой сфере.





«Мы проводим не первую креативную неделю и не первый год. Планово двигаемся по федеральным округам. Сейчас и в Уральском федеральном округе появится фестиваль „Российская креативная неделя — Урал“. В стране сформировалось системное представление о вкладе креативных индустрий в экономику. В первом чтении принят законопроект о развитии креативных индустрий. Основная дискуссия между первым и вторым чтениями связана с тем, кто будет определять критерии отнесения юридических и физических лиц к субъектам креативных индустрий. Отдать эти полномочия в регионы или дать общефедеральную рамку? Склоняются к тому, чтобы сконцентрировать это на регионах», — рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Региональные власти, как отметил Сергей Новиков, «почувствовали вкус» к развитию креативных индустрий. В целом по стране, по данным Агентства стратегических инициатив, вклад в экономику России этой сферы составляет 4,87% ВПП, или более 5,3 триллиона рублей. Президентский Фонд культурных инициатив направил в виде грантов в 2023 году уральским креативным компаниям 533 миллиона рублей на реализацию 260 проектов. По итогам первого конкурса 2024 года 83 проекта получили 165 миллионов. Задача правительства — к 2030 году увеличить показатель по вкладу в экономику до 6% и долю занятости с 4,7% до 15%. Власти настроены на развитие сектора.

В Челябинской области выручка компаний из сферы креативных индустрий в 2022 году составляла 67 миллиардов рублей. Для промышленно развитого региона это заметные цифры, что говорит о перспективности направления. К тому же креативный сектор может формировать добавленную стоимость без потребностей в ресурсах, валюте и подсанкционной продукции.





«Базовые задачи закона, которые мы ожидаем к принятию, — это дать основные определения, ввести понятийный аппарат, чтобы привести его к единому знаменателю. На сегодня в двух десятках регионов существуют свои законы о креативных индустриях. Различные цели. Мы убеждены вместе с авторами, что нам необходимо эту систему выстроить единообразной. Поэтому нужен федеральный закон, который также распределил бы полномочия между Федерацией и регионами, определил бы, что есть креативный продукт. Пока законодательная неопределенность ограничивает регионы. Креативная экономика, связанная с результатом интеллектуального труда, — хорошая точка роста», — поясняет первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Близится второе чтение. Провели широкое общественное обсуждение, дважды были слушания в Общественной палате РФ, есть положительные заключения. Провели большие слушания в Государственной думе. Регионы активнее подключаются к формированию закона. Обсуждение переместилось на площадку администрации президента РФ. Там изучают акценты региональных полномочий. Текст закона ко второму чтению готов, ожидаются замечания. Если правительство и регионы поддержат документ, уже в мае или июне его примет Госдума. С появлением закона ожидается бурный рост креативной экономики.