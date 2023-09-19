Под Челябинском хотят приступить к рекультивации мусорного полигона

Управляющая компания ищет подрядчика для создания проекта по восстановлению двух участков

В поселке Полетаево Сосновского района Челябинской области предприятие по обращению с твердыми бытовыми отходами «Полигон ТБО» приступило к поиску подрядчика, который займется изучением участков с мусором и предложит методы их рекультивации. На проектно-изыскательские работы и разработку документации готовы выделить 16,3 млн рублей. Информацию разместили на сайте госзакупок.



Полигон ТБО находится рядом с поселком Полетаево. Участки № 1 и № 2, которые намерены рекультивировать, принимали отходы с 2016 по 2021 год. Их общая площадь достигает 8,66 га, а объем — 636,2 тыс. тонн. Как уточняется на сайте «Полигона ТБО», сейчас они не работают, мусор складируют на участке № 3. Общая площадь полигона в Полетаево составляет 27,5 га. Толщина фильтрационного экрана — 1 метр.

В техзадании речь идет о рекультивации твердых коммунальных отходов IV—V класса опасности (малоопасные и практически неопасные отходы соответственно), следует из техзадания госзакупки.

Подрядчик должен предоставить результаты инженерных изысканий, предложения по основному технологическому решению, сделать оценку воздействия на окружающую среду и провести общественные обсуждения по проекту. Заключительным шагом станет получение одобрения Госэкспертизы.

Порядок работ следующий: подрядчик разрабатывает состав проектной документации, предлагает варианты рекультивации полигона по результатам изысканий и согласовывает наиболее целесообразный метод с заказчиком, занимается разработкой проекта.

В техзадании также уточняется, что необходимо предусмотреть два этапа рекультивации: технический и биологический.

Заявки на участие в торгах принимают до 5 октября. ИА «Первое областное» направило запрос о дальнейших планах по рекультивации полигона в министерство экологии Челябинской области. Мы опубликуем его, когда он появится в распоряжении редакции.

Напомним, министерство экологии Челябинской области заключило концессионное соглашение с ООО «Рокада» на строительство нового мусоросортировочного комплекса в Челябинске и создание полигона для захоронения отходов в Чишме. Их планировали возвести к 2026 году.



Отметим, мусор из Челябинска с 1950-х годов прошлого века до 2018 года принимала городская свалка. Она содержала 17,5 млн кубических метров отходов. Благодаря рекультивации в 2019—2021 годах полигон превратился в зеленый холм. Количество выбросов со свалки сократилось на 62 тыс. тонн. Для обезвреживания выбросов и сбора ливневых стоков на объекте работает система дегазации и фильтрации.

