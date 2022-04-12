Содержанием закрытой челябинской свалки займется компания из Владимира

Контракт с фирмой будет действовать до конца этого года

Компания из Владимира «Баромембранная Технология — Сервис» займется содержанием рекультивированной челябинской свалки. Фирма будет поддерживать работу очистных сооружений и ухаживать за растениями. Подрядчика выбрали на аукционе, который проводила городская администрация. На конкурс заявлялись две компании, но одну не допустили до участия. Работы на закрытой свалке обойдутся бюджету Челябинска в 198,77 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.

Челябинскую свалку закрыли осенью 2018 года. Благодаря рекультивации, проводившейся в 2019—2021 годах, она превратилась в зеленый холм. Количество выбросов с полигона сократилось на 62 тыс. тонн. Однако спрессованный мусор продолжает гнить и выделять вредные вещества — жидкий фильтрат и биогаз.





Для обезвреживания выбросов и сбора ливневых стоков работает система дегазации и фильтрации. Фильтрат собирают в резервуар, где с помощью специальной установки очищают до нормативных показателей, а образовавшуюся воду сливают в реку Миасс. То же самое делают с ливневыми стоками. Биогаз выкачивают из тела свалки и сжигают в специальной установке по обезвреживанию. Все очистные сооружения нужно привести в порядок после зимы и поддерживать их работоспособность.





Кроме того, весной и летом подрядчик будет ухаживать за газоном, которым укрыта свалка. Его площадь — 701 тыс. кв. метров. Холм нужно засеять многолетними травами, один раз в десять дней поливать, раз в двадцать дней — косить. Деревья, высаженные на 26 тыс. кв. метрах, надо периодически поливать и удобрять. Зимой в обязанности подрядчика входит уборка снега. Другими задачами являются соблюдение пожарной безопасности и проведение экологического мониторинга.





ООО «Баромембранная Технология — Сервис» («БМТ — Сервис») зарегистрировано в 2019 году, сказано в базе данных «СБИС». Компания занимается промышленной водоподготовкой и очисткой сточных вод. Чистая прибыль в 2021-м составила 6 млн рублей. Фирма участвовала в девяти аукционах, а победила в шести из них, в том числе в Челябинске. Два заключенных договора предусматривают биологическую рекультивацию полигона «Царево» в Московской области. Два других контракта подписаны на установку мобильной системы очистки воды и устройство системы сбора свалочного фильтрата во Владивостоке. На днях компания победила в аукционе на рекультивацию свалки в Омске, которую закрыли еще в 1986 году.