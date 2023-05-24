Из-за пожара на полигоне ТБО город в Челябинской области заволокло дымом

Возгорание быстро ликвидировали

Накануне днем, 23 мая, в Сатке Челябинской области произошел пожар на городском полигоне. Как сообщили в пресс-службе Группы «Магнезит», огонь распространился на площади 0,25 гектара. Из-за пожара в городе наблюдалось задымление.

«Возгорание произошло на городском полигоне ТБО, который находится в ведении ООО „Комритсервис“. Площадь очага, по предварительным данным, составила 0,25 га, он был быстро ликвидирован, но образовалось задымление. Городскими службами совместно с подрядчиком приняты меры по ликвидации дымящего очага без привлечения сторонних организаций»,— уточнили в компании.

Причины пожара выясняются.

Также в компании напомнили, что в городе наблюдается дымка из-за пожаров, бушующих в соседних регионах. Особенно сложной остается обстановка в Свердловской области.

На период неблагоприятных метеорологических условий предприятия Челябинской области значительно снизили количество выбросов.