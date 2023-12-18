В Челябинске построили комплекс для сортировки 50 тысяч тонн мусора в год

Объект поможет снизить нагрузку на полигон в Полетаево

В Челябинске на построенном в октябре 2023 года мусоросортировочном комплексе завершены монтажные и пусконаладочные работы. Мощность объекта составит 50 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

«Подводя итоги 2023 года, необходимо констатировать, что Челябинская область успешно выполнила планы по вводу мощностей по обращению с ТКО, установленные для региона на 2023 год. Введено мощностей по обработке ТКО — 610 тысяч тонн в год, по утилизации — 161,5 тысячи тонн и по размещению — 595 тысяч тонн»,— отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По данным Российского экологического оператора, прием мусора новый комплекс начнет после подписания договора с региональным оператором Челябинской области «Центром коммунального сервиса» и с учетом установления единого тарифа.

«Работы по созданию мусоросортировочного комплекса велись инвестором ООО „Биотест“ по проекту, разработанному ООО „Уралдорпроект“, за счет собственных средств с использованием оборудования компании ООО „Хусманн Рус“. Стоимость работ и оборудования по проекту составила 442,9 миллиона рублей»,— сообщил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Новый мусоросортировочный комплекс находится на улице Автодорожной. Участок был взят компанией «Биотест» в долгосрочную аренду, писало ранее информагентство «Первое областное». Кроме строительства здания инвестор реконструировал старую и неиспользуемую мусоросортировочную станцию.

В комплексе будут сортировать пластиковые бутылки, стекло, картон и бумагу. Планируется извлекать 10–15% полезных отходов, которые направят на реализацию. То, что не подлежит переработке, вывезут на мусорный полигон согласно территориальной схеме. Новый комплекс увеличит объем сортируемого мусора в регионе и снизит нагрузку на свалку в Полетаево.

«Появление мусоросортировочного комплекса упростит работу регионального оператора по обращению с отходами и снизит транспортные расходы. Мы должны стремиться к 100-процентной обработке отходов. Сейчас же недостаточно мощностей. В Карабашском и Челябинском кластерах ежегодно образуется 570 тысяч тонн отходов. Обрабатывается только 390 тысяч тонн»,— комментировал ИА «Первое областное» генеральный директор «Центра коммунального сервиса» Захид Камилов.

Мусоросортировочный комплекс не предусматривает организацию свалки. В будущем на улице Автодорожной могут заняться переработкой отходов.