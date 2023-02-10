Мусорный полигон в Чишме построят в 2026 году

Минэкологии Челябинской области нашло концессионера

Министерство экологии Челябинской области заключило концессионное соглашение с ООО «Рокада» на строительство мусоросортировочного комплекса в Челябинске и создание полигона для захоронения отходов в Чишме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Появление этих объектов поможет увеличить объем переработки мусора. Также перевозчики смогут снизить расходы, потому что уменьшится расстояние для доставки ТКО из Челябинска.

Мусоросортировочный комплекс построят в 2026 году на улице Северный Луч в Челябинске. Его мощность составит не менее 115 тыс. тонн в год. На предприятии не только будут извлекать вторичные ресурсы, но и производить альтернативное RDF-топливо, которое используется на цементных заводах.

«Участок для размещения мусоросортировочного комплекса определен в промышленной части Челябинска, чтобы сократить расстояния транспортирования ТКО и обеспечить максимальную сохранность вторичных компонентов в составе ТКО для повторного использования», — прокомментировали в пресс-службе областного министерства экологии.

В 2026 году в селе Чишма Сосновского района (около 40 км от Челябинска) появится высокотехнологичный полигон для захоронения ТКО мощностью 168 тыс. тонн в год. Там также оборудуют площадку для компостирования органических отходов мощностью 58 тыс. тонн в год. Срок эксплуатации полигона составит 25 лет, а общая вместимость — 2,75 млн тонн отходов.

«В настоящее время осуществляется процедура предоставления концессионеру земельных участков для проектирования объектов. Государственные меры поддержки в виде льготного кредитования инвестору проекта окажет Российский экологический оператор, с которым у региона уже подписано соглашение», — заявили в Минэкологии региона.

Общая эффективность по утилизации ТКО на концессионных объектах составит свыше 50% (более 80 тыс. тонн ТКО/год).