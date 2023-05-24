В Златоусте началась рекультивация крупного полигона отходов

К осени 2024 года на месте свалки будет зеленый холм

В Златоусте стартовала рекультивация закрытой свалки. Старый полигон бытовых отходов закрыли уже несколько лет назад, но скопление мусора превращалось в экологическое бедствие для горожан. Особенно жители страдали от дыма, если свалка начинала гореть. По словам главы округа Михаила Пекарского, к осени 2024 года полигон превратится в холм, покрытый зеленью. В своем телеграм-канале мэр рассказал об этапах рекультивации.

«Думаю, многие помнят, как в мае 2020 года горела городская свалка. От едкого дыма особенно страдали жители района проспекта Гагарина. Устраняли проблему, не побоюсь этого слова, все вместе, сообща. И экстренные службы, и предприниматели, которые помогали техникой», — напомнил о неудобствах, вызываемых свалкой, Михаил Пекарский.

Он отметил: в последующие годы власти боялись, что ситуация повторится. Объект поставили на особый контроль. Теперь на полигон заехала тяжелая техника, и начались работы по его рекультивации. Она стала возможна благодаря комплексной работе. Проект прошел отбор на участие в региональной программе «Чистая страна» нацпроекта «Экология», получил поддержку губернатора Алексея Текслера.

«В ходе первого, технологического этапа, подрядчики формируют тело свалки в виде призмы, организуют системы водоотведения и дегазации. Затем специалисты уложат гидроматы, сформируют глиняный замок. Во время биологического этапа сюда привезут грунт и засеют растительностью», — пояснил Максим Пекарский.

Таким образом место свалки превратится в зеленый холм. Технология исключит выбросы от отходов, возгорания. Подобную схему применили в Челябинске, где рекультивировали городскую свалку. Работы по рекультивации идут и в Магнитогорске. Превратить мусорный полигон в зеленый холм планируют за два года.