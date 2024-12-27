Одеваемся в челябинское: на Новый год выбираем вещи только от местных дизайнеров

Средний чек на создание праздничного образа составит 80 тысяч рублей

Предлагаем встретить 2025 год в нарядном образе от челябинских дизайнеров и местных производителей, тем самым поддержав развитие креативных индустрий в регионе. Освободите свой шкаф от Prada и Gucci, поскольку на смену им приходят наши челябинские бренды PETYA с популярным пестрым петушком на одежде, Ermakovishna, Irina_Kotmi и многие другие. Корреспондент ИА «Первое областное» перед праздником окунулась в мир гламура по-челябински.

В тренде «змеиный» узел

К наступающему Новому году порядка 70% дизайнерских компаний Челябинской области представили новые коллекции.

«В „Центре дизайнерского сотрудничества“ компания 7SWANS презентовала коллекцию из праздничных нарядов, которые легко можно трансформировать в повседневный образ. Всегда хорошая коллекция к Новому году выходит под брендом Capella, также есть местный бренд Adeline, который специализируется на праздничной одежде», — говорит организатор пространства «ЦДС», основатель собственного бренда одежды Ирина Котми.

По ее словам, новогодние коллекции объединяет тренд на блестящее — пайетки, люрекс, трикотаж с длинными движущимися нитями. Женский образ дополняют цепи в серебре или жемчужные нити, специально запутанные и собранные в креативный узел.





«Цепи в узле как отдельный аксессуар и как часть одежды — это абсолютный тренд года Змеи. Также весьма актуальны цепи-„водопады“, которые ниспадают по одежде, или броши-шатлены», — пояснила Ирина Котми.

По ее словам, средний чек на создание женского образа от челябинских дизайнеров — порядка 80 тысяч рублей, мужской образ обойдется чуть дешевле, при этом выбор вещей гораздо скромнее. С мужской аудиторией в Челябинске работают единицы, среди них — стилист Лера Палымова, готовая собрать праздничный наряд для сильного пола.

Яркие дизайнерские образы представлены в коллекции PETYA (челябинский бренд) на Чистых Прудах в Москве. Бренд PETYA начинал с того, что выпускал в Челябинске исключительно одну модель платья с вышитым петухом на груди. Постепенно покупать вещи стали и за пределами Южного Урала. Петушки полетели по всей России, а бренд переехал в Москву.





Сегодня петух красуется не только на платьях «на выход», но и на карманах обычных джинсов. На Новый год дизайнер готов предложить не только однотонные бархатные платья с яркими рукавами-фонариками, но и воздушные, почти невесомые.

Челябинский бренд Ermakovishna — для самых смелых и креативных, тех, кто не боится выделяться из толпы. Новая коллекция выполнена из вещей, бывших в употреблении, но имеющих необычную структуру (метод апсайклинга). Одни из самых актуальных — туника, декорированная перьями, и пушистая туника.





«В тренде структурированные материалы: пушистые, колючие или, наоборот, блестящие, то есть важно, чтобы у материала была ярко выраженная текстура. Как раз в апсайкл-дропе мы использовали такие текстуры. В дропе, который состоит из девяти изделий, присутствуют эксперименты с ручными практиками ткачества», — говорит Елена Ермаковишна.

По ее словам, важно, что челябинские бренды сегодня интересны в том числе и федеральному покупателю, поскольку у них есть свое лицо, своя ДНК.

Украшений много не бывает

Именно такому принципу сегодня следуют модные дизайнеры в сфере создания бижутерии и ювелирных изделий.

«Наши покупатели любят яркие заметные украшения, чтобы выделяться из толпы, быть заметными. В тренде украшения-трансформеры, которые можно носить на шее, поясе, сумках. Наши бестселлеры — это кросс-боди, состоящие из жемчуга и цепей, серьги-трансформеры, броши-шатлены. Средний чек изделия — от 4 до 6,5 тысячи рублей», — сообщила челябинский дизайнер Татьяна Мохняк.





Новогодний наряд идеально украсят бодичейны, пятирядные чокеры из жемчуга самых разных оттенков, броши-шатлены. Одевать можно все и сразу, поскольку в моде тренд на «максимальный обвес».

«Мы не предлагаем на Новый год нашим клиентам очередные серьги-люстры, как у всех. Зачем? Мы хотим, чтобы челябинки выделялись, но при этом оставались в тренде. Необычным украшением на праздник может стать адаптированный образ змеи, представленный в серьгах, браслетах», — говорит дизайнер.

В Челябинске последние годы активно развиваются креативные индустрии, столица Южного Урала — модный город, который готов рушить стереотипы об однотипных заводских спецовках.

«Я уверена, что скоро Челябинск обгонит Екатеринбург по качеству дизайнерской продукции. Область последние годы очень активно поддерживает развитие креативных индустрий, в регионе проводится много знаковых фешен-мероприятий при поддержке губернатора. Мы стараемся не снижать темпов, при этом большое внимание уделяя качеству продукции», — пояснила Татьяна Мохняк.





Покупка дизайнерских украшений — это еще и инвестиции, поскольку стоимость таких изделий со временем только растет, а высокое качество позволяет носить их долгие годы.

«У нас в городе много творческих дизайнеров, но есть и потенциал в развитии технологической базы. Речь идет про необходимое оборудование для фабрик и открытие новых цехов. К примеру, челябинцы весной все одеты в трикотаж, жители Екатеринбурга — в пиджаки, потому что у них сохранилось производство таких изделий, а у нас его просто нет», — считает Ирина Котми.

Зато в Челябинске сохранилось свое производство обуви. Фабрика «Юничел», в которой с ноября проходит процесс оптимизации, предлагает к нарядному новогоднему образу стильные туфли на каблуке или без него. Средний чек — 5000 рублей.





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