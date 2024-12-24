Если вас вымотала предновогодняя суета или просто не хочется весь день 31 декабря проводить на кухне, ИА «Первое областное» предлагает три блюда на стол, которые не потребуют много усилий.

Салат с тунцом и фасолью

Ингредиенты:
— 1 банка тунца в собственном соку
— 1 банка красной фасоли (консервированной)
— 1 маленький красный лук
— 1—2 ст. ложки оливкового масла
— Сок 1/2 лимона
— Соль и перец по вкусу
— Свежая зелень (петрушка или базилик) для украшения

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Приготовление:

Слейте жидкость из банок с тунцом и фасолью, нарежьте лук мелкими кубиками. В глубокой миске смешайте тунца, фасоль и лук. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Перемешайте. Украсьте зеленью перед подачей.

Рулетики из лаваша с сыром и овощами

Ингредиенты: лаваш, творожный сыр, сладкий перец, огурец, зелень.

Приготовление: намажьте лаваш творожным сыром, выложите тонкие ломтики перца и огурца, добавьте зелень. Сверните в рулет и нарежьте на небольшие кусочки.

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Фрукты с йогуртовым соусом

Ингредиенты: свежие фрукты (яблоки, груши, мандарины или какие любите), йогурт, мед, корица.

Приготовление: нарежьте фрукты, для соуса смешайте йогурт с медом и корицей. Подавайте фрукты с йогуртовым соусом.

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