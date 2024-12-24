Что приготовить на новогодний стол без варки и жарки

Быстрые рецепты для уставших

Если вас вымотала предновогодняя суета или просто не хочется весь день 31 декабря проводить на кухне, ИА «Первое областное» предлагает три блюда на стол, которые не потребуют много усилий.

Салат с тунцом и фасолью

Ингредиенты:

— 1 банка тунца в собственном соку

— 1 банка красной фасоли (консервированной)

— 1 маленький красный лук

— 1—2 ст. ложки оливкового масла

— Сок 1/2 лимона

— Соль и перец по вкусу

— Свежая зелень (петрушка или базилик) для украшения





Приготовление:

Слейте жидкость из банок с тунцом и фасолью, нарежьте лук мелкими кубиками. В глубокой миске смешайте тунца, фасоль и лук. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Перемешайте. Украсьте зеленью перед подачей.

Рулетики из лаваша с сыром и овощами

Ингредиенты: лаваш, творожный сыр, сладкий перец, огурец, зелень.

Приготовление: намажьте лаваш творожным сыром, выложите тонкие ломтики перца и огурца, добавьте зелень. Сверните в рулет и нарежьте на небольшие кусочки.





Фрукты с йогуртовым соусом

Ингредиенты: свежие фрукты (яблоки, груши, мандарины или какие любите), йогурт, мед, корица.

Приготовление: нарежьте фрукты, для соуса смешайте йогурт с медом и корицей. Подавайте фрукты с йогуртовым соусом.



