Если вас вымотала предновогодняя суета или просто не хочется весь день 31 декабря проводить на кухне, ИА «Первое областное» предлагает три блюда на стол, которые не потребуют много усилий.
Салат с тунцом и фасолью
Ингредиенты:
— 1 банка тунца в собственном соку
— 1 банка красной фасоли (консервированной)
— 1 маленький красный лук
— 1—2 ст. ложки оливкового масла
— Сок 1/2 лимона
— Соль и перец по вкусу
— Свежая зелень (петрушка или базилик) для украшения
Приготовление:
Слейте жидкость из банок с тунцом и фасолью, нарежьте лук мелкими кубиками. В глубокой миске смешайте тунца, фасоль и лук. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Перемешайте. Украсьте зеленью перед подачей.
Рулетики из лаваша с сыром и овощами
Ингредиенты: лаваш, творожный сыр, сладкий перец, огурец, зелень.
Приготовление: намажьте лаваш творожным сыром, выложите тонкие ломтики перца и огурца, добавьте зелень. Сверните в рулет и нарежьте на небольшие кусочки.
Фрукты с йогуртовым соусом
Ингредиенты: свежие фрукты (яблоки, груши, мандарины или какие любите), йогурт, мед, корица.
Приготовление: нарежьте фрукты, для соуса смешайте йогурт с медом и корицей. Подавайте фрукты с йогуртовым соусом.