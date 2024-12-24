Половина челябинцев украшает елку советскими новогодними игрушками

Новый декор елки обходится в сумму до 10 тысяч рублей



Целую выставку новогодних игрушек разных времен увидел журналист «Первого областного» в Челябинской областной научной библиотеке. Есть среди них игрушки, знакомые каждому, кто застал времена СССР: стеклянные бусы, кукуруза, виноград и хрупкие заснеженные шары.





Кстати, опрос «Авито» показал, что каждый второй челябинец хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом каждый год. Согласно опросу, у 69% жителей Челябинска сохранились советские елочные игрушки и 59% из них используют эти раритетные украшения каждый год. На новый декор большинство опрошенных тратят до 10 тысяч рублей.

Большинство жителей Челябинска устанавливают новогоднюю елку за неделю до праздника, выяснили аналитики компании. При этом каждый четвертый предпочитает натуральное дерево, а 72% используют искусственную ель.