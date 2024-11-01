В Челябинске на обувной фабрике «Юничел» оптимизируют производство

В ноябре здесь реорганизуют поток по производству обуви на подошве ПВХ

Обувная фабрика «Юничел», производственные площадки которой представлены в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, приступила к реорганизации. Ее цель — оптимизировать ассортимент, снизить себестоимость продукции и издержки предприятия. Обувь на подошве ПВХ здесь больше выпускаться не будет, но останутся линии для производства подошвы из более современных материалов — ТЭП и ТПУ. Руководство фабрики открыто говорит об изменениях на рынке и трудностях в работе всей отрасли легкой промышленности. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали в цехах старейшей обувной фабрики, чтобы выяснить, как обстоят дела на крупнейшем производстве обуви в стране.

Закройщиков сменяет автоматика

В раскройном цехе обувной фабрики кипит работа. Здесь ведется заготовка деталей из натуральной кожи для будущей обуви. Раскрой в основном выполняет автоматика: в цехе установлены импортные производственные линии.

Параметры изделий задаются на компьютере, с помощью лазерной разметки они наносятся на листы кожевенного полотна. На выходе получается готовая деталь.

«Современное оборудование способствует экономии, поскольку расход сырья при ручном раскрое значительно выше. Здесь мы видим, насколько компактно размещены детали, количество брака минимально. После установки автоматики людей в цехе меньше не стало, поскольку техникой управляет человек, да и отдельные виды работ посильны только профессионалам», — объясняет главный технолог предприятия Оксана Ковалевская.





Уникальность челябинской обувной фабрики в том, что 90% комплектующих и деталей для обуви производится собственными силами. И такой замкнутый цикл производства гарантирует высокое качество продукции.

«При изготовлении обуви мы используем только натуральную кожу отечественного производства, закупаем в Рязани, Ярославле, Санкт-Петербурге. По качеству российское сырье не уступает итальянским аналогам, по некоторым характеристикам даже лучше», — отмечает технолог.





В конце раскройного цеха расположены стеллажи с готовыми деталями для обуви: задниками, язычками, стельками. Здесь же в коробках — подошвы, которые отливают в цехе фабрики.

«В ноябре мы полностью прекратим отливать подошвы из ПВХ, которые более массивные и тяжелые. Обувь с ними не пользуется спросом. Поэтому было принято решение остановить потоки с выпуском такой подошвы», — уточнила Оксана Ковалевская.

В торговом зале магазина «Юничел» можно встретить единичные модели обуви с подошвой ПВХ из коллекции прошлых сезонов. Альтернатива ПВХ — термоэластопласт (ТЭП), который делает зимнюю обувь более легкой и не такой скользкой. Его часто можно встреть на детской обуви.

Несколько лет назад на фабрике «Юничел» запустили зимнюю линейку обуви «Антигололед», оснащенную уникальной разработкой компании — специальной конструкцией со стальными шипами, которая появляется на подошве с помощью поворота ключа. Кстати, ключ идет в комплекте с парой ботинок.





На фабрике представлен весь технологический процесс создания обуви — от раскроя заготовок до упаковки готовой обуви в коробки. Представьте, один упаковщик за смену сдает 900 коробок с готовой обувью. А вся фабрика выпускает около 3 миллионов пар обуви в год.

Маркетплейсы обрушили спрос

Главной проблемой на пути развития производства обуви на фабрике «Юничел» считают маркетплейсы, разрешившие с этого года прямой доступ китайских товаров (в том числе и обуви) на собственные торговые площадки. Огромный поток дешевых китайских ботинок хлынул на российских рынок и обрушил спрос на качественную обувь российских производителей.

«Конкурировать с китайской продукцией по цене невозможно, поскольку у нас разные условия налогообложения, оплаты труда, разная себестоимость производства обуви. Продукция фабрики „Юничел“ сегодня представлена на крупных маркетплейсах, мы также развиваем это направление работы, но трудности есть, мы не скрываем», — рассказала директор сети обувных магазинов «Юничел» Екатерина Железнякова.





По ее словам, также остается актуальной для обувной отрасли проблема контрафакта, когда продукция незаконно завозится в страну и реализуется в мелкой рознице.

«Все мы знаем о таких магазинах, которые есть и в Челябинской области, где отделы с обувью занимают целые этажи, продается иногда все по одной цене. При этом в одном помещении рядом с такой продукцией находиться невозможно из-за едкого запаха. Такая продукция небезопасна для здоровья людей, но ее все равно покупают из-за дешевизны и себе, и, что хуже всего, детям», — говорит она.

На маркетплейсах представлена широкая линейка трекинговых ботинок и берцев фабрики «Юничел», которые пользовались спросом во время мобилизации в 2022 году. Продукция производится в соответствии с ГОСТом, на берцы по-прежнему высокий спрос.

В планах фабрики развивать популярные направления в производстве обуви. Но для этого нужны профессиональные кадры: закройщики, швеи, технологи, инженеры.





На фабрике есть и такие сотрудники, кто десятилетиями работает на производстве обуви и уходить в другие сферы деятельности не намерен:

«Сразу после окончания техникума я пришла работать на фабрику; после 2006 года, когда уходила в декрет, опять вернулась сюда на работу. Другие места работы и не рассматриваю. Здесь дружный коллектив, мы работаем годами вместе, знаем друг друга», — говорит швея.





По ее словам, увольняться с фабрики не планирует, да и мыслей таких не было.