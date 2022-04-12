Едим челябинское: можно ли составить меню только из местных продуктов

ИА «Первое областное» выяснило, готовы ли южноуральские аграрии заместить импортные товары

Российский рынок ритейла после начала военной операции на Украине значительно изменился: о решении временно приостановить работу в России одной из первых заявила компания PepsiCo (Pepsi, 7Up, Mirinda, Lipton, соки «Любимый», «Я», «Фруктовый сад», «Агуша»), о приостановке инвестиций в российское производство уведомили Coca-Cola (Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, соки «Добрый», «Моя семья») и Starbucks. Французская компания Danone приостановила инвестиции в российское производство, Nestle отказывается развивать маркетинг и вкладывать деньги в новые проекты. При этом на полках до сих пор нет товаров, которые исчезли из-за продуктового эмбарго 2014 года — нет импортного пармезана, хамона, моцареллы.

ИА «Первое областное» выяснило, можно ли наполнить продуктовую корзину товарами, которые произвели исключительно в Челябинской области. Как изменилось бы питание южноуральцев в случае полной блокады импортных продуктов питания?





Представим ситуацию: с розничных полок полностью исчезли все продукты питания, произведенные из импортного сырья или представленные под громким зарубежным брендом. Сельхозпредприятия Челябинской области готовы предложить альтернативу, при этом по качеству и свежести продукция не будет уступать импортным деликатесам. За основу мы взяли состав продуктовой корзины, определенный Росстатом. На основании этого перечня продуктов подобрали продукцию местных производителей, руководствуясь при этом исключительно известностью марки.

Хлеб всему голова

Начнем с самого основного продукта, без которого не обходится ни одно застолье — хлеба. В Челябинской области широко развит рынок хлебной и хлебобулочной продукции — товар на полки ежедневно поставляют «Первый хлебокомбинат», «Магнитогорский хлебокомбинат», «Хлебпром», комбинат хлебопродуктов «Злак» и многочисленные частные пекарни. Ни для кого не секрет, что французские булочки «бриош» и знаменитые круассаны также производят местные предприятия, давно освоившие мировую рецептуру. Даже традиционный тостовый «американский хлеб» и тот выпекают в цехе челябинского хлебокомбината «Мэри».





В регионе воцарилось хлебное изобилие — на торговых полках представлено множество сортов зернового, бездрожжевого, низкокалорийного хлеба, различная выпечка с сухофруктами, кунжутными семечками, маком, джемами в составе. Хлебная продукция имеет высокую степень локализации. Частично улучшители, пекарные добавки, патока и семечки — импортные, но их легко заменить на компоненты отечественного производства, говорят на предприятиях.

В изобилии на челябинских торговых полках представлены макаронные изделия от объединения «Союзпищепром», компаний «Макфа», «Увелка», «Ситно». Итальянские бренды Barilla или Maltagliati значительно уступают в ассортименте. В Челябинске с конвейера сходят макароны с морскими водорослями, гороховым изолятом, овсяным бета-глюканом в составе, относящиеся к продукции здорового питания.

В линейке растительных масел также можно найти местных производителей — копейское предприятие «Сигма», выпускающее продукцию под маркой «Корона изобилия», масло «Брединское» и др.





Крупы (гречка, рис, пшено) в последнее время пользуются очень высоким потребительским спросом в регионе, поскольку имеют долгий срок хранения. Дефицита этой продукции на розничных полках Южного Урала ожидать не стоит, поскольку именно в нашем регионе расположены крупнейшие в стране производственные площадки — объединение «Союзпищепром», крупяная компания «Увелка» (Увельский район), «Макфа» и др. Предприятия имеют настолько внушительные объемы производства, что способны прокормить полстраны, а не только регион.





Для челябинских гурманов разработана особая линейка — гречка в пакетиках с грибами в соусе по-сибирски, булгур в сливочно-чесночном соусе по-итальянски, рис с ананасами по-китайски в кисло-сладком соусе, рис по-тайски в соусе сладкий чили. Ну, чем не ресторанное меню европейских ресторанов?

Молочное изобилие

Доля импортной продукции на челябинских полках с молочкой минимальна. В основном зарубежные производители представлены йогуртами, творожками под французским брендом Danone, немецким брендом Ehrmann, производство которых давно локализовано в России. Несколько десятков современных ферм в Челябинской области гарантируют «молочные реки» в виде бесперебойных поставок в розницу круглосуточно.

Молочный завод в Южноуральске, выпускающий продукцию под маркой «Подовинновское молоко» сегодня изготавливает широкую линейку продукции — молоко разной жирности, сливки, кисломолочку, йогурты с различными добавками (персик, клубника, ежевика) и большой ассортимент мороженого. Челябинский городской молочный комбинат (марка «Первый вкус») регулярно обновляет линейку продукции, среди новинок — йогурты с начинкой со вкусом клубники, абрикоса, разработанные для сладкоежек. Есть и необычные «суровые» йогурты в рознице от уральских производителей, к примеру, тархун.

Дорогие виды сыров — дорблю, пармезан, камамбер — за восемь лет действия эмбарго научились производить в Челябинской области в частных сыроварнях. Компания «Краснопольский сыровар» (Сосновский район) стала победителем всероссийских конкурсов «Лучший сыр России» и «Вкусы России», подтвердив высокое качество продукции.





Традиционно высоким спросом у покупателей пользуется фирменный сыр «Краснопольский». Из новинок сыроварни — сыр Белпер Кнолле, который швейцарцы делают в черном перце, а в поселке Красное поле делают кнолле в самых разных видах приправ, из-за чего вкус получается еще более изысканным.

Среди кондитерских изделий — только натуральные челябинские сладости. Южноуральские фермеры готовы предложить сладкоежкам — натуральный мед с местных пасек — липовый, гречишный, полевой, его также используют при изготовлении пряников по типу тульских. Хозяйство «Вкус меда» (Еткульский район) предлагает самое вкусное и полезное лакомство — таяндинский мед.





Для любителей экстремально сладкого и необычного на Южном Урале предлагают варенье из сосновых шишек — в стеклянные банки местные фермеры добавляют шишки, заливая сладким наваром. Говорят, что очень вкусно, но отведать такое лакомство многие не решаются.

В тренде на челябинских ярмарках и торговых развалах — петушки на палочке из жженого сахара, которые почему-то так любит детвора. Такой петушок — наш ответ заморскому Chupa Chups, являющегося брендом испанской компании, которая сообщила, что рассматривает перспективы ухода с российского рынка. Для любителей шоколада — фирменные конфеты «Челябинский метеорит» от фабрики «Южуралкондитер», которые внешне напоминают фрагменты космического тела.





Наш ответ «ножкам Буша»

С 2016 года Россия полностью вышла на самообеспечение мясом птицы, и это был своеобразный «привет» легендарным куриным окорочкам из США, которые в быту прозвали «ножками Буша». Сегодня Челябинская область занимает первое место в УрФО по объемам производства мяса птицы: в январе 2022 года в регионе произвели 24 тыс. тонн, что на 19% больше аналогичного периода прошлого года. Тенденции таковы, что птицеводческие предприятия будут наращивать объемы производства, среди лидеров рынка — компания «Чебаркульская птица», «Птицефабрика Сосновская», группа компаний «Здоровая ферма», птицефабрика «Челябинская».

Стейк рибай тоже имеет местную прописку. В рамках импортозамещения производители мраморной говядины Челябинской области предлагают отведать сочные стейки рибай, шатобриан, миньон. Дело в том, что в регионе расположено 40% российского стада элитных в мясном скотоводстве бычков — герефордов, содержание которых на особом откорме гарантирует получение фирменной мраморной говядины.

Среди лидеров местного рынка мяса — агрофирма «Калининская» (Брединский район), ООО «Варшавское» (Карталинский район). В отрасли мясной переработки широкую линейку продукции предлагает агрохолдинг «Ариант», компания «Калинка», в ассортименте которой любимые уральцами деликатесы — сало с чесноком, грудинка с пряностями, вареные колбасы и ветчины, сардельки и шпикачки и др.





А вот от морской рыбы южноуральцам придется отказаться, если мы говорим об обеспечении исключительно местными продуктами питания. В крае озер в достатке только озерные виды рыб — карп, чебак, карась, щука и др. Правда, эту ситуацию может исправить активное развитие в регионе предприятий аквакультуры для производства осетровых и лососевых пород рыб. На таких заводах рыбу выращивают в специальных бассейнах — установках замкнутого водоснабжения, независимо от близости к морю.

Бананы с грядки

В местных садоводческих хозяйствах давно выращивают виноград, бананы, ананасы (Урал же «южный»), но мы говорим о промышленных масштабах при замене на челябинское. Крупные поставки свежих фруктов и ягод способно обеспечить НПО «Сады России» (Красноармейский район), в лабораториях которого выращиваются уникальные сорта, не имеющие аналогов за рубежом. Поставки, правда, сильно зависят от времени года. Зимой свежей клубникой не полакомишься. Но в любом случае, она вкуснее и полезнее импортной резиновой ягоды, выращенной с использованием химических средств защиты, считают эксперты.

В сфере промышленного овощеводства в регионе давно отсутствует сезонный фактор. Челябинский агрохолдинг «Чурилово» круглый год снабжает торговые полки свежей продукцией: томаты в ассортименте — красные, розовые и желтые — как говорится, на любой вкус и цвет. По сортам картофеля пока сохраняется высокая зависимость от импортных семян, но с развитием семенных заводов в стране удастся наверстать утерянные позиции. Несмотря на засушливые периоды в регионе, картофель местные аграрии выращивать умеют: фермерские хозяйства с лихвой обеспечивают торговые прилавки «вторым хлебом» высокого качества круглый год.





По минимальному набору продуктовой корзины челябинца не оказалось свободных позиций — тех, что не могли бы занять местные производители. Идея заполнить холодильник «под ключ» только челябинскими продуктами — вполне осуществима, можно приступать к покупкам уже сейчас.