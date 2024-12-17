Челябинцы рассказали, какие новогодние приметы сбываются

И что надо делать, чтобы желание точно исполнилось

Новый год — это особенное время. Оно символизирует начало нового цикла, полного возможностей и начинаний. В этот период люди часто оглядываются на прошедший год, осмысляя свои достижения и неудачи, а также строят планы и мечты на будущее. Мы спросили у челябинцев, как именно они загадывают желания, чтобы те сбылись, и в какие приметы верят.

Ксения:

— Самое приятное для меня в подготовке к празднованию Нового года — когда мы всей семьей готовим стол. Собираемся все на кухне, распределяем работу. И в это время начинаем вспоминать, что хорошего было за год. У кого освобождаются руки, пишет свои достижения. И это быстро становится общей темой. Надо написать 10 побед — уже к середине списка затрудняешься: а чем хвалиться-то? И все тебе начинают помогать. Получается очень трогательно. И вот эти посиделки предпочитаю загадыванию желаний — я ведь знаю, что если чего-то захотим, то обязательно добьемся. Поэтому можно и не загадывать.

Яна:

— У меня родители пишут желание на бумажке, поджигают, кидают это в бокал с шампанским и выпивают. Все делают под бой курантов.

Дарья:

— Мы с семьей в несколько последних Новых годов не сжигали бумажки, а делали наоборот. Мы писали свои желания, сворачивали и убирали в шкаф. Они там целый год лежали. А с предыдущего года доставали и читали, что сбылось, а что нет. Даже что-то сбывалось. Просто кто-то сказал, что если сжигать бумажку на Новый год и съедать, то так свои желания сжигаешь.

Мария:

— Использую традиционный метод — написать желание на бумажке, сжечь и выпить пепел с бокалом шампанского. Но здесь всегда есть подвох: бумажка не успевает догореть в руках. Ее под бой курантов бросаешь в бокал и уже потом дожевываешь, запивая шампанским. Способ — так себе. Вкуса шампанского из-за пепла не поймешь, и ощущение, что сделала не по инструкции в самые первые секунды Нового года — тоже не из лучших. Но и отказаться от него уже невозможно — это привычка или страх, что желание, загаданное другим способом, может не сбыться.

Вера:

— Как-то мы с подружками перед Новым годом купили новое нижнее белье. Красное — чтобы любовь крепла, розовое — чтобы найти любовь. Нужно было встречать в них праздник. Не сбылось.

А еще однажды я поджигала бумажку с желанием, чтобы утопить ее в бокале и выпить. И подожгла диван. Больше я этот способ не использую.

Многие верят в примету, которая гласит: «Как новый год встретишь, так его и проведешь». Челябинка Ольга решила проверить ее на практике и встретить 2023-й год в дороге:

— Посмотрела, куда из Челябинска можно доехать за 14—20 часов, выбрала направление — в Сибирь, в Омск, просто потому, что там никогда не была. В восемь вечера 31 декабря села в поезд и уже в 11 утра следующего года была в Омске. С собой в поезд я взяла мешок мандаринов, небольшой преддорожный мандраж и предвкушение чего-то необычного. Кстати, моими соседями были молодая мама с мальчиком лет пяти, они украсили окошко нашего купе новогодней гирляндой. Новый год встретили дважды: по уральскому времени, а потом — по омскому — плюс час. За ночь мы съели все мандарины и загадали свои желания.

Кстати, мое — про возможность как можно больше путешествовать — начало сбываться уже в феврале, а всего за 2023-й год я совершила не менее 10 развлекательных и туристических поездок. Больше того, загаданного хватило на два года — уходящий год тоже прошел под знаком путешествий.

Но сейчас я чувствую, что желание пора «обновить», поэтому уже смотрю новогоднее расписание поездов до Оренбурга или Уфы.

Есть и другие обычаи. Например, приготовить рыбу с крупной чешуей. Ее весь год хранят в газете на верхней полке кухонного шкафа. Тогда деньги будут водиться весь год.