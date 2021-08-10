В Миассе вышли в рейс новые московские троллейбусы

Все машины оформили в едином для Южного Урала стиле

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«Мосгортранс» бесплатно передал их в собственность городу. Вся техника прошла технический осмотр и готова к обкатке. Троллейбусы будут работать по маршруту № 3 «Вокзал — Машгородок», сообщили в городской администрации.

Машины оборудованы выдвижной подножкой средней пассажирской двери и специальными местами для пассажиров на инвалидных колясках, а также удобны для родителей с колясками.

Все машины оформлены в едином для Южного Урала стиле с нанесением фирменного узора и цветовой гаммы. Для троллейбусов — это белый вверх и синий низ. Также в брендирование транспорта вошли гербы Челябинской области и муниципального образования.

«При поддержке губернатора Алексея Текслера мы приступили к обновлению миасского электротранспорта. В 2020 году было куплено два низкопольных троллейбуса. В 2021 году за счет областного и местного бюджетов будут приобретены четыре новые единицы техники. Благодаря ГУП „Мосгортранс“ город получил еще десять машин», — комментирует глава Миасса Григорий Тонких.

Директор МУП «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа» Ольга Морозова отмечает, что в троллейбусном депо техника за последние два года обновилась на 50 процентов.

«В настоящее время началась стажировка водителей, которые будут работать на московских троллейбусах. Все машины выйдут на линию в сентябре. Губернатор области, глава округа и наше предприятие делают все возможное для улучшения качества обслуживания перевозки пассажиров. Приобретение новых троллейбусов — залог безопасности жителей города»,— уточнила Ольга Морозова.

В этот же день, 10 августа, в Челябинск привезли один из новых тестовых троллейбусов — изделие Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Предыдущая поставка новых троллейбусов в город была в 2008 году.

Напомним, 28 июля ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» выступило с предложением заключить концессионное соглашение с региональными властями о развитии троллейбусной сети и обновлении подвижного состава. Компания решила инвестировать в общественный транспорт минимум 9,2 млрд рублей.