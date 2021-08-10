На трассе М‑5 «Урал» в ДТП погибла жительница Челябинской области

Водитель иномарки двигался с высокой скоростью





На 152-м километре трассы М-5 «Урал» в Свердловской области в ДТП погибла 30-летняя жительница Озерска. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

Авария случилась в минувшие выходные. По данным ГИБДД, водитель BMW на высокой скорости потерял контроль над управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП на месте происшествия скончалась 30-летняя жительница Озерска Анастасия Беляева. У молодой женщины осталась двухлетняя дочка.





Водитель был доставлен в больницу с травмами. По словам очевидцев, мужчина гнал на бешеной скорости и чуть не спровоцировал несколько ДТП.