Апелляционный суд отказал «Яблоку» в возвращении Челябинского бора к границам 2011 года

Председатель реготделения требовал вернуть силу документам 2011 года

Второй апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы председателю челябинского реготделения партии «Яблоко» Ярославу Щербакову. Он требовал провести судебное разбирательство по факту принятия в 2011 году депутатами областного Заксобрания постановлений, изменяющих границы Челябинского городского бора. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Ярослав Щербаков пытался добиться признания недействительным постановления областного Законодательного собрания от 29 сентября 2011 года «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Челябинского (городского) бора и его охранной зоны». В рамках нормативного акта границы бора уменьшились с 1179 га до 1130 га, а охранная зона сократилась с 233,48 га до 14,79 га.

В мае Седьмой кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции по иску экоактивистов, выступающих против изменения границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Дело вернули на пересмотр в Челябинский областной суд, однако теперь решение регионального Заксобрания от 2019 года официально вступило в силу. Специалисты могут начать проектировать здание.

Проектирование хирургического корпуса детской больницы рядом с Челябинским городским бором было приостановлено на время судебных разбирательств. В начале февраля Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) удовлетворил жалобу активистов. Инстанция отменила решение регионального Заксобрания. В марте областной парламент оспорил постановление в кассационной инстанции. Заседания несколько раз откладывали.