В Челябинск привезли на испытания новый троллейбус

ИА «Первое областное» первым увидело будущее челябинского общественного транспорта

В Челябинск привезли один из новых, так называемых тестовых, троллейбусов — изделие Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Предыдущая поставка новых троллейбусов в город датируется 2008 годом. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в депо, где хранится новая техника.

Троллейбус создан на базе привычного для многих низкопольного автобуса МАЗ 203015 и внешне от него, если не брать троллейбусные «рога», практически не отличается. Другое дело — внутри. У автобуса, созданного на этой базе, в конце салона находится большой двигательный отсек, в новом троллейбусе это пространство освободилось и подарило несколько дополнительных посадочных мест.

Еще одна немаловажная особенность, определяющая комфортность поездки, — возможность зарядить телефон прямо в салоне. В новой тестовой машине это сделать можно — возле некоторых сидений установлены USB-разъемы. Однако главная отличительная черта уфимского троллейбуса – его увеличенный запас автономного хода: более 20 километров может пройти транспортное средство без подсоединения к контактной сети!

Все эти преимущества представители Уфимского завода будут презентовать «Синаре».

«”Синара” сейчас выбирает лучшие троллейбусы из всех производимых в России, чтобы эксплуатировать их в Челябинске. Эту машину привезли, чтобы посмотреть, как она будет работать на дороге. Сначала будет обкатка, она займет пару недель, а дальше — в рейс. Партнеры из ЧелябГЭТ оценят возможности троллейбуса, проверят надежность, учтут отзывы пассажиров, а также водителей и кондукторов», — поясняет руководитель обособленного подразделения АО «Группа Синара» в Челябинске Илья Таболин.

Напомним, 28 июля ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» выступило с предложением заключить концессионное соглашение с региональными властями о развитии троллейбусной сети и обновлении подвижного состава. Компания решила инвестировать в общественный транспорт минимум 9,2 млрд рублей.