На УКЗВ объяснили сокращение работников реорганизацией производства

Предприятие делает упор на выпуске гражданской продукции

На днях стало известно, что Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию Роскосмос) сократит 106 работников. Информацию об этом опубликовало на своем сайте Главное управления по труду и занятости Челябинской области. Оптимизация штата намечена на февраль 2022 года. Уведомления работники получат за три месяца до планируемой даты сокращения.

Информацию о предстоящих изменениях подтвердили ИА «Первое областное» в профсоюзе УКВЗ. Председатель Сергей Швалев отметил, что под сокращение попали работники производства, связанного с выпуском продукции для Роскосмоса. Без работы останутся операторы станков с программным управлением, токари, комплектовщики изделий, слесари-ремонтники, электромонтеры, электросварщики, мастера и «накладной персонал».

В пресс-службе УКВЗ в ответ на запрос ИА «Первое областное» сообщили, что сокращения связаны с оптимизацией производства. Упор новое руководство делает на производство трамваев.

«В настоящий момент на УКВЗ проводится реорганизация модели управления в связи с оптимизацией бизнес-процессов и сокращением части персонала, не имеющего отношения к производству. Одновременно с этим создаются новые рабочие места. С начала осени 2021 года активно ведется поиск и набор персонала в производственные цеха. Учитывая увеличение загрузки предприятия, которую удалось обеспечить именно с приходом нового руководства, УКВЗ требуется значительное количество специалистов рабочих и инженерных специальностей на гражданском производстве. У нас на трамвайном производстве сейчас открыто 120 вакансий. Еще на 300 человек планируем открыть в феврале по завершении процесса плановых сокращений», — прокомментировала начальник отдела по развитию и маркетингу АО «УКВЗ» Елена Яремчук.

В пресс-службе предприятия отметили, что на модернизацию предприятия и увеличение его производственных возможностей направляются существенные средства. Планируется строительство нового сборочного цеха, на котором будет работать почти 240 человек. Объем производства вагонов с 74 штук должен увеличиться до 220.