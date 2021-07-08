УКВЗ стал резидентом кластера транспортного машиностроения и приводной техники

Предприятие сможет реализовать различные проекты совместно с другими участниками объединения

Соглашение о вступлении Усть-Катавского вагоностроительного завода в «Промышленный кластер транспортного машиностроения и приводной техники» заключили во время международной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге. Подписи в документе поставили главный инженер филиала УКВЗ Александр Никифоров и исполнительный директор ассоциации «Трансмаш» Алексей Королев. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Соглашение официально закрепляет статус Усть-Катавского вагоностроительного завода как участника кластера. Объединение призвано помогать росту конкурентоспособности и развитию потенциала входящих в него предприятий, созданию и выпуску новых видов импортозамещающей продукции.

«Для АО „УКВЗ“ участие в промышленном кластере имеет большое значение. Такая форма кооперации позволит реализовывать совместные проекты, взаимодействовать в рамках производственно-технологических цепочек создания промышленной продукции, что в конечном итоге положительно скажется на качестве продукции и расширении ее ассортимента в рамках задачи по импортозамещению», — отметил генеральный директор АО «УКВЗ» Роман Новиков.

Вице-губернатор Егор Ковальчук, в присутствии которого было подписано соглашение, отметил, что градообразующее предприятие Усть-Катава, дающее моногороду более 3 тыс. рабочих мест, производит все больше гражданской продукции, в том числе современные инновационные трамваи. Правительство Челябинской области и лично губернатор Алексей Текслер активно поддерживают вступление УКВЗ в промкластер и другие проекты завода, направленные в том числе на сохранение занятости.

«Кластер в лице УКВЗ приобретает надежного заказчика своей продукции, который при закупке комплектующих будет отдавать преимущество местным производителям. Завод как участник кластера получает доступ к субсидиям, льготным займам ФРП, инвествычету по налогу на прибыль, сможет по 41 постановлению возместить за счет федерального бюджета до 30% от стоимости совместного проекта. Выстраивается прочная кооперационная цепочка, в разы увеличивающая долю локализации комплектующих в регионе и гарантирующая качество конечной продукции», — пояснил министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Добавим, что в Челябинской области действует семь кластеров. Пять из них, в том числе кластер транспортного машиностроения и приводной техники, внесены в реестры Минпромторга РФ и регионального Минпрома.