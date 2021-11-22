Усть-Катавский вагоностроительный завод сообщил о сокращении работников

В профсоюзе заявили об увольнении сотрудников «космического производства»

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) заявил о сокращении 106 работников предприятия. Предполагается, что оптимизировать штат будут в феврале 2022 года. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Главного управления по труду и занятости Челябинской области.

В профсоюзе УКВЗ сообщили ИА «Первое областное», что под сокращение попали работники «второго производства», связанного с выпуском продукции для Роскосмоса. Приказ об этом был подписан еще в начале ноября. В документе говорится, что без работы останутся операторы станков с программным управлением, токари, комплектовщики изделий, слесари-ремонтники, электромонтеры, электросварщики, мастера и «накладной персонал». Всего на УКВЗ работают 2,4 тыс. человек.

«До 1 января 2020 года мы были в составе центра имени Хруничева. Все, что было связано с заказами Роскосмоса, работало хорошо. Тогда организация труда была на уровень выше, чем сейчас. Теперь загружено только трамвайное производство, а все остальное разваливается. Мы летом просили встречи руководства с трудовым коллективом, но нас не услышали. У нас одна из самых низких зарплат, 200—300 человек получают доплату до минимальной заработной платы. Есть вопросы по загрузке», — рассказал председатель профсоюза предприятия Сергей Швалев.

Профсоюз УКВЗ обратился в федерацию профсоюзов региона с просьбой подключить к решению проблемы областное правительство. Пикеты и массовые акции рабочие проводить не планируют из-за предостережения прокуратуры.

ИА «Первое областное» запросило официальный комментарий в пресс-службе УКВЗ. Начальник отдела по развитию и маркетингу Елена Яремчук заявила, что ответ будет подготовлен в течение семи дней. На момент публикации материала комментарий не поступил.

Кроме УКВЗ о сокращении сотрудников уже в декабре 2021 года заявил Южноуральский завод радиокерамики. Предприятие освободит 225 человек. Это весь численный состав. Завод признали банкротом в 2021 году. Он сам подал заявление о банкротстве, заявив сумму долга в 327,4 млн рублей. Предприятие входит в перечень стратегических организаций и сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Челябинский тракторный завод сообщил о сокращении 163 работников. В пресс-службе ЧТЗ сообщили ИА «Первое областное», что сократить планируют обслуживающий персонал, в основном уборщиков. Решение принято из-за изменения организационной структуры предприятия.