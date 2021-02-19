В южной части Магнитогорска в марте начнется благоустройство парка

За создание общественного пространства проголосовали горожане

Подрядчик для создания парка в южной части Магнитогорска определен. Администрация города подвела итоги аукциона. Согласно данным сайта госзакупок, победителем стало челябинское ООО «Кардинал», предложившее выполнить благоустройство за 53,8 млн рублей (при начальной цене контракта в 60,8 млн рублей). Деньги предоставят из городского, областного и федерального бюджетов.

Парк на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый Лог сделают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Концепцию поддержали жители Магнитогорска.

В парке будет четыре функциональные зоны — для массовых мероприятий, активного отдыха с детьми, занятий спортом, прогулок. Игровые площадки и канатную дорогу установят в детской части парка. Спортсмены и приверженцы активного образа жизни смогут поиграть в хоккей, мини-футбол, стритбол или настольный теннис, заняться воркаутом или экстремальными видами спорта. Будут в парке различные тренажеры, беговые и велодорожки, велопарковка.

Рабочие проведут асфальтирование, мощение и отсыпку дорожек. Для комфортных прогулок в любое время суток установят фонари. Не забудут поставить скамейки, малые архитектурные формы и арт-объекты. Но в первую очередь подрядчик уберет старые деревья и очистит территорию будущего парка. Находящиеся там родник и хорошую растительность планируют сохранить.

Начать работы по созданию общественного пространства компания должна 1 марта. Закончить благоустройство нужно к 30 сентября. Гарантийный срок составит пять лет с момента подписания акта приема выполненных работ.