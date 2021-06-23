Обустройство экопарка на северо-западе Челябинска начнут в 2021 году

Речь идет о месте отдыха горожан в микрорайоне Тополиная аллея

В микрорайоне Тополиная аллея в 2021 году начнут обустраивать экопарк. Об этом на прямом эфире с жителями 23 июня рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

В 2020 году проводился творческий конкурс на лучший эскизный архитектурный проект «Экопарк «Тополинка». В разработке проектов приняли участие студенты Архитектурно-строительного института ЮУрГУ, которые представили свое видение экопарка. Один из этих эскизов и лег в основу проекта, который начнут реализовывать.

«В этом году на территории обустроят экотропы, а также установят малые архитектурные формы — скамейки и урны, чтобы жители уже могли отдыхать в этом месте. На эти цели в этом году выделено 1,7 миллион рублей. В следующем году установим опоры освещения вдоль экотроп», — поделилась планами Наталья Котова.

Напомним, в этом году в Челябинске также благоустраивают общественные пространства по программе «Формирование комфортной городской среды».