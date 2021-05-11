В Магнитогорске благоустраивают парк «Южный»

В результате у местных жителей появится небольшой зеленый оазис с ручьем, велосипедными дорожками и яркой клумбой

В Магнитогорске благоустраивают парк «Южный», расположенный в южной части города. Работы проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В пресс-службе городской мэрии рассказали, какие работы ведутся сейчас и что будет изюминкой парка.

Сейчас в «Южном» идут работы по обрезке, выкорчевыванию и выявлению аварийных деревьев и поросли. На их месте в скором времени появятся новые молодые деревья. Парк также украсит большая клумба.

«Сейчас идет строительство главной площади для мероприятий, центральной клумбы, размечают велодорожки, все готовится под асфальтирование. Планируется устройство функциональных зон. Все идет в графике»,— цитируют в мэрии директора МАУ «Парки Магнитки» Александра Иванова.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников, который недавно посетил объект, сообщил, что при строительстве парка «Южный» будут работать не только согласно проекту, но и учитывать пожелания горожан. Но ручей, который протекает по территории, в любом случае останется.

«Ручей мы, конечно же, хотим сохранить. Я считаю, что это будет изюминкой данной территории. В нескольких метрах от жилого комплекса, от спальной зоны, люди будут попадать на благоустроенную территорию сквера, где есть прекрасный ручей и растут деревья. Вот эту часть мы, по окончании строительства, всю засадим деревьями вдобавок к уже имеющимся. И лет через пять, я думаю, здесь будет маленький зеленый оазис с собственным ручьем. Жителям останется только все это беречь»,— сказал Сергей Бердников.

По словам мэра, подрядная организация уже выполнила большой объем работ, и он выразил надежду на то, что все будет сделано в срок.

Напомним, в 2020 году в рейтинговом голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» за благоустройство парка «Южный» проголосовало 3 713 магнитогорцев — самое больше количество горожан, принявших участие в голосовании.