ММК увеличит зарплаты работникам на 10%

Тарифные ставки и оклады вырастут с 1 июня

С 1 июня работникам Магнитогорского металлургического комбината увеличат заработную плату на 10%. Приказ об индексации тарифных ставок и окладов подписал генеральный директор предприятия Павел Шиляев, сообщают в пресс-службе ММК.

Зарплату обещают повысить рабочим, руководителям, специалистам и служащим, а также сотрудникам, оплата труда которых производится по индивидуальным системам и контрактам. Индексацию проведут с учетом роста цен на товары и услуги.

«Несмотря на все трудности сегодняшнего момента, наша компания стремится выплачивать конкурентную заработную плату, обеспечивающую работникам достойную жизнь. Действующая в ПАО „ММК“ система оплаты труда и премирования охватывает всех сотрудников и направлена на достижение поставленных целей по безопасному производству качественной продукции», — отметил Павел Шиляев.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил членам Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) регулярно проводить индексацию заработных плат сотрудников. Рост доходов заводчан должен превысить инфляцию.

Крупные работодатели Челябинской области в 2022 году приняли решение об индексации зарплат. Это связано с ростом цен на продукты и услуги. ИА «Первое областное» выяснило, на каких предприятиях поддерживают рабочих в период действия антироссийских санкций.