Предприятия Челябинской области индексируют зарплаты из‑за роста цен

Доходы работников весной подняли на 7—20%

Крупные работодатели Челябинской области в 2022 году приняли решение об индексации зарплат. Это связано с ростом инфляции. Благосостояние людей на фоне антироссийских санкций ухудшается: цены в магазинах растут, а получка больше не становится. ИА «Первое областное» выяснило, на каких предприятиях поддерживают рабочих в непростые времена.

На ЧЭМК рост заработных плат сотрудников в 2022 году составит в среднем 22%. Комбинат дополнительно направит на это 2,5 млрд рублей. В прошлом году тоже проводили индексацию — она составила от 13 до 65%. В первую очередь внимание уделили работникам горячих цехов, в которых производится основная продукция, — это плавильщики, шихтовщики, машинисты кранов, руководители производственных участков.

«Прибавка к зарплате случилась очень кстати, ведь у меня через неделю 50-летний юбилей, будет чем угостить гостей. А если серьезно, то все женщины, работающие на кранах, очень рады денежному повышению, ведь у нас очень непростая работа. Плавильный цех, расплавленный металл, жара и сквозняки одновременно — сложные, мягко говоря, условия. Хорошо, что зарплату повысили!» — говорит машинист крана цеха № 8 ЧЭМК Файхуна Сафарова.

Монтерам пути ЧЭМК зарплату повысили почти на 70%.

«Люди сразу повеселее стали работать. Надеюсь, в ближайшие дни решится проблема острого дефицита кадров — с нормальной зарплатой, и людей, желающих устроиться именно монтерами путей, принимать проще — больше народу хочет к нам трудоустроиться», — говорит бригадир монтеров пути Михаил Шумаков.

На миасском автозаводе «Урал» в марте тоже увеличили оклады и тарифные ставки — на 11—13%. Кроме того, 11 марта всем сотрудникам выплатили 13-ю зарплату за выполнение плана на 2021 год.

«Завод изготовил и реализовал автомобилей больше, чем планировалось изначально. Вместо плановых 8335 машин это количество по факту составило 8702 штуки, а показатели по выручке от реализации продукции и чистой прибыли предприятием выполнены. Автозаводчане своим эффективным и слаженным трудом выполнили производственный и коммерческий планы на 104%», — прокомментировали в пресс-службе «Урала».

На «ЧТЗ-Уралтрак» 1 апреля проиндексировали часовые тарифные ставки и оклад. Увеличили суммы на прошлогодний индекс роста потребительских цен — на 6,66%. В прошлом году зарплаты повышали на 4,56%.

Как сообщили в Федерации профсоюзов Челябинской области, крупные работодатели постоянно индексируют зарплаты. В 2021 году зарплаты рабочих в среднем выросли на 7—8%. К примеру, Златоустовский машиностроительный завод, Тургоякское рудоуправление, комбинат «Магнезит», завод «Прибор» увеличили оплату труда на 5%, «Карабашмедь», «Кыштымский МЭЗ», «Александринская ГРК» — на 4%, ММК — на 6,5%, а с января этого года еще на 2%, Челябинские металлургический комбинат — более чем на 10%, «Юничел» — на 15%.

«Сегодня мы видим и понимаем озабоченность бизнеса, когда на фоне антироссийских санкций предприятия пытаются найти возможность сохранить производство и рабочие места. Резкого ухудшения в плане снижения заработной платы, урезания соцгарантий пока нет. Но небывалый рост цен абсолютно на все. И это не может не отразиться на кошельке работника. Сегодня, чтобы обеспечивать даже минимальные потребности, работнику нужно больше средств», — считает председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

В областной Федерации профсоюзов рекомендуют предприятиям для поддержки работников в сложных экономических условиях предусмотреть льготное оздоровление, страхование от несчастных случаев, компенсацию за питание в столовой.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил членам Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) регулярно проводить индексацию заработных плат сотрудников. Рост доходов заводчан должен превысить инфляцию.

