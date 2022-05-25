В Челябинской области через два месяца запустят 11 новых экотроп

Сеть прогулочных маршрутов откроют в заказниках, борах и вдоль водоемов

В Челябинской области в конце июля 2022 года запустят 11 новых экотроп. По данным министерства экологии региона, открытие пеших маршрутов запланировано вдоль рек Ай, Тюлюк, озере Аракуль, горе Жукова Шишка, Киселевской пещере; в Каштакском и Чебаркульском борах, Анненском, Донгузловском, Серпиевском, Аршинском заказниках.

Экологические тропы разрабатывались министерством экологии, они должны регулировать «дикий» туристический трафик. Маршруты для пеших и велопрогулок продуманы таким образом, чтобы туристы смогли оценить все местные достопримечательности. Экотропа на реке Ай станет продолжением сети маршрутов, обустройство которых начато в 2021 году. Благоустроенная экотропа появится в Чебаркульском боре. Ее разработали к месту падения метеорита в 2013 году.

Кроме того, в окрестностях Кыштыма готовят пять новых экотроп для пеших и велопрогулок. Организаторы рассказали об особенностях и степени готовности каждого направления.