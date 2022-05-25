Челябинский суд вынес приговор мужчине по делу об убийстве бизнесмена в частном доме в Кременкуле

Борис Евстратьев вместе с подельником совершил разбойное нападение на дом погибшего

Сегодня, 25 мая, Челябинский областной суд вынес приговор 56-летнему жителю Сосновского района Борису Евстратьеву. Он признан виновным в разбое (статья 162 УК РФ) и убийстве (статья 105 УК РФ) 38-летнего предпринимателя Евгения Комарова, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Судебные тяжбы, которые для Бориса Евстратьева, вероятно, кажутся уже обыденностью, длятся почти 9 лет. Поэтому свой очередной приговор подсудимый слушает уже смиренно. И с закрытыми глазами.

Дерзкое ограбление дома бизнесмена Евгения Комарова случилось 24 октября вечером, в уже неблизком 2013 году. Судом установлено, что Евстратьев вместе с подельником без приглашения нагрянул в дом погибшего в поселке Новый Кременкуль. Нападавшие были в масках, обвиняемый вооружился «Сайгой». В доме находились ничего не подозревающие бизнесмен, его супруга и мать.

«Евстратьев, угрожая потерпевшим, навел на них карабин „Сайга“ и выстрелил в мужчину. Евгений Комаров скончался на месте», — читает материалы судья.

Второй нападавший продемонстрировал и так уже шокированной матери убитого нож, а потом нанес ей не менее 20 ударов по голове деревянной палкой. После этого женщин заставили отдать деньги и драгоценности. Однако нажива разбойников для столь жестокого преступления оказалась скромной — 45 тысяч рублей наличными и 2 кольца стоимостью примерно 26 тысяч рублей каждое.

Расследование началось с уловки следователей — они попросили владельцев всех ружей «Сайга» в Сосновском районе явиться на контрольный отстрел. Пришел и Евстратьев. Вера Комарова — мать погибшего — сразу узнала его: походка, глаза.

Суд присяжных летом 2015 года единогласно вынес оправдательный вердикт. Тогда сторона защиты смогла убедить их в несостоятельности обвинения, утере важных улик и безобидности личности Евстратьева. И действительно, Евстратьев — обычный водитель, женат, есть уже взрослые дети. Работа — дом. И так каждый день. По словам подсудимого, он никогда не был в Новом Кременкуле и не знал Комаровых. Решение коллегии присяжных было обжаловано в Верховном суде, где оправдательный приговор отменили. Евстратьева вновь заключили в СИЗО, вторым приговором суда он был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Но все же Борис Евстратьев продолжал отрицать вину и не желал покоряться незавидной судьбе заключенного. Отбывая наказание, мужчина подал жалобу в Европейский суд по правам человека и ждал решения долгие семь лет. Его оправдали. И сегодня вынесли новый приговор, который Евстратьев, по мнению уже порядком вымотанных и уставших потерпевших, снова будет обжаловать.

«По совокупности преступлений суд приговорил виновного к наказанию в виде 17 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, штрафу 200 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на 2 года», — закончил судья.

Для Бориса Евстратьева решение ожидаемо.

«Вам понятен приговор?» — спрашивает судья.

«Да, ваша честь», — коротко отвечает виновный.

Второго участника преступления так и не нашли.

Мать погибшего Вера Комарова желает поскорее только одного — чтобы все поскорее кончилось. Чтобы больше никаких судов, никаких допросов. «Невозможно. Невозможно смотреть на эти фотографии, давать одни и те же показания, вспоминать тот день. Я его и так никогда не забуду. Дом тот мы сразу продали — там невыносимо находиться», — произносит Вера Комарова, проглатывая слезы.

«Скажите, как вы его узнали тогда, в следственном комитете? Ведь во время нападения он был в маске», — говорит корреспондент.

«Вы знаете, это нетрудно. Я тоже сейчас в маске. И вы. Разве мы похожи? Нет. Строение тела. Голос. Жена моего сына именно по голосу узнала. Он у него узнаваемый, низкий, с хрипотцой. Он провалил полиграф. Да, это не доказательство. Но толчок для следователей», — говорит потерпевшая.

«Они забрали не так много. Как думаете, рассчитывали преступники на более крупный куш?» — спрашивает корреспондент.

«Думаю, они не знали, что всего 45 тысяч найдут. Надеялись больше забрать, 100 процентов готовились к нападению. Наша позиция и так ясна, полиграф мы проходили», — произносит сестра погибшего Ольга Комарова.

Женщины объяснили «серию оправдательных приговоров» сокрытием некоторых фактов от присяжных — в том числе результатов исследования на полиграфе.

Супруга убитого бизнесмена не приходила на заседания. Она до сих пор не может забыть трагедию и живет на успокоительных препаратах. Уже в другом доме.